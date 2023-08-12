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https://sputnikarabic.ae/20230812/الجيش-الروسي-يجلي-جثث-جنود-أوكرانيين-تخلى-عنهم-زملاؤهم-الفارين-فيديو-1080010715.html
الجيش الروسي يجلي جثث جنود أوكرانيين تخلى عنهم زملاؤهم الفارين... فيديو
الجيش الروسي يجلي جثث جنود أوكرانيين تخلى عنهم زملاؤهم الفارين... فيديو
دأب نظام كييف منذ تولي زيلينسكي للسلطة، ولاسيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، على التضحية بالعسكريين والمدنيين على حد سواء، ودفع جنوده نحو حتفهم دون أي... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T16:14+0000
2023-08-12T16:14+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتحصلت "سبوتنيك" على لقطات حصرية لهروب الجنرالات وفلول الجنود الأوكرانيين من منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تاركين وراءهم "رفاق السلاح" جثثا هامدة دون تحمل عناء نقلهم لدفنهم بطريقة مناسبة.ولاحظ الجنود الروس بعد تحرير البلدة جثث الجنود الأوكرانيين، فأبوا إلا أن يرحلونها، حيث أعرب الجنود الروس عن صدمتهم من تصرف الجيش الأوكراني غير المبالي بجثامين جنوده.وحقق الجيش الروسي مكاسب استراتيجية على الأرض، في 5 أغسطس/ آب الجاري، في منطقة العملية العسكرية الخاصة لا سيما في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم تحرير بلدة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية إثر الأنشطة النوعية والمهنية لوحدات مجموعة قوات "الغرب".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يجلي جثث جنود أوكرانيين تخلى عنهم زملاؤهم الفارين... فيديو

16:14 GMT 12.08.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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دأب نظام كييف منذ تولي زيلينسكي للسلطة، ولاسيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، على التضحية بالعسكريين والمدنيين على حد سواء، ودفع جنوده نحو حتفهم دون أي نجاعة عسكرية مرجوة.
وتحصلت "سبوتنيك" على لقطات حصرية لهروب الجنرالات وفلول الجنود الأوكرانيين من منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تاركين وراءهم "رفاق السلاح" جثثا هامدة دون تحمل عناء نقلهم لدفنهم بطريقة مناسبة.
ولاحظ الجنود الروس بعد تحرير البلدة جثث الجنود الأوكرانيين، فأبوا إلا أن يرحلونها، حيث أعرب الجنود الروس عن صدمتهم من تصرف الجيش الأوكراني غير المبالي بجثامين جنوده.
وحقق الجيش الروسي مكاسب استراتيجية على الأرض، في 5 أغسطس/ آب الجاري، في منطقة العملية العسكرية الخاصة لا سيما في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم تحرير بلدة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية إثر الأنشطة النوعية والمهنية لوحدات مجموعة قوات "الغرب".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:43 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
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