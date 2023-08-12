https://sputnikarabic.ae/20230812/المغرب-يحصل-على-أقوى-منظومة-إسرائيلية-مضادة-للصواريخ-صورة-1080000754.html
المغرب يحصل على أقوى منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ... صورة
المغرب يحصل على أقوى منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ... صورة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "المغرب بدأ بتسلم أولى شحنات نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "باراك - إم إكس"، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الرباط وتل أبيب... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T08:41+0000
2023-08-12T08:41+0000
2023-08-12T08:41+0000
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
رصد عسكري
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0e/1077020602_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_3c4f05fc15187535dc7a3ea7231ddaf6.jpg
وذكر موقع "I24" الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن "المغرب بدأ في استلام أول الشحنات من نظام الدفاعي الإسرائيلي "باراك - إم إكس"، خلال الصيف الجاري".ورغم عدم إعلان الرباط رسميا، أشار موقع "هسبريس" المغربي، إلى تسلم المغرب لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "BARAK - MX".وأضاف الموقع أنه "تم نشر صور للمنظومة الإسرائيلية تداولتها مواقع مهتمة بالشأن العسكري يحمل تمويه القوات المسلحة الملكية المغربية".ووفقا لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، تمتاز منظومة "بارك - إم إكس"، بقدرتها على التصدي لمختلف التهديدات الجوية من طائرات مسيرة ومقاتلات جوية، وقذائف الـ"كروز"، وصواريخ السفن، وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى ميزة نظام الاعتراض التلقائي، بحسب الشركة.وتستطيع منظومة "باراك - إم إكس" اعتراض الصواريخ على مسافة تصل إلى 150 كيلومترا.يذكر أن المغرب كان قد وقّع مع إسرائيل، في وقت سابق، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني.وتسمح الاتفاقية للجيش المغربي بالحصول على معدات أمنية إسرائيلية عالية التقنية، والعمل من أجل التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.وفي فبراير/ شباط 2022، وقّع المغرب على اتفاقية لشراء نظام دفاع جوي مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار للحصول على نظام الدفاع الجوي والصاروخي "باراك - إم إكس".
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0e/1077020602_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e33e0581f33b99e0882960f4efa03391.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار
المغرب يحصل على أقوى منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ... صورة
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "المغرب بدأ بتسلم أولى شحنات نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "باراك - إم إكس"، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الرباط وتل أبيب للحصول على أسلحة بقيمة نصف مليار دولار.
وذكر
موقع "I24" الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن "المغرب بدأ في استلام أول الشحنات من نظام الدفاعي الإسرائيلي "باراك - إم إكس"، خلال الصيف الجاري".
ورغم عدم إعلان الرباط رسميا، أشار موقع
"هسبريس" المغربي، إلى تسلم المغرب لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "BARAK - MX".
وأضاف الموقع أنه "تم نشر صور للمنظومة الإسرائيلية تداولتها مواقع مهتمة بالشأن العسكري يحمل تمويه القوات المسلحة الملكية المغربية".
ووفقا لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، تمتاز منظومة "بارك - إم إكس"، بقدرتها على التصدي لمختلف التهديدات الجوية من طائرات مسيرة ومقاتلات جوية، وقذائف الـ"كروز"، وصواريخ السفن، وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى ميزة نظام الاعتراض التلقائي، بحسب الشركة.
وتستطيع منظومة "باراك - إم إكس" اعتراض الصواريخ على مسافة تصل إلى 150 كيلومترا.
يذكر أن المغرب
كان قد وقّع مع إسرائيل، في وقت سابق، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني.
وتسمح الاتفاقية للجيش المغربي
بالحصول على معدات أمنية إسرائيلية عالية التقنية، والعمل من أجل التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.
وفي فبراير/ شباط 2022، وقّع المغرب على اتفاقية لشراء نظام دفاع جوي مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار للحصول على نظام الدفاع الجوي والصاروخي "باراك - إم إكس".