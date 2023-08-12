https://sputnikarabic.ae/20230812/اليمن-قوات-مشتركة-تسيطر-على-معسكر-لـتنظيم-القاعدة-في-أبين-1080014368.html
اليمن.. قوات مشتركة تسيطر على معسكر لـ"تنظيم القاعدة" في أبين
اليمن.. قوات مشتركة تسيطر على معسكر لـ"تنظيم القاعدة" في أبين
سيطرت قوات مشتركة من وزارة الداخلية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن]، يوم السبت، على معسكر استراتيجي لـ "تنظيم القاعدة... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T23:27+0000
2023-08-12T23:27+0000
2023-08-12T23:27+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عبر موقعها "درع الجنوب"، إن "القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية (سهام الشرق) ضمن حملة (سيوف حوس) أحكمت السيطرة الكاملة على معسكر الحجلة الاستراتيجي التابع لـ تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية مُودية [شمال شرقي أبين]".وصرح مدير أمن محافظة أبين العميد علي الذيب باعزب بأن "القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في حملة (سيوف حوس) تمكنت من تطهير معسكر الحجلة [يقع بين محافظتي أبين وشبوة]، وكافة المواقع المحيطة به".وأضاف العميد باعزب أن "القوات المشتركة تواصل عملياتها الأمنية بهدف استكمال تطهير كافة المناطق النائية والوديان والشعاب التي تفر لها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي".وأكد باعزب "استمرار الأجهزة الأمنية مسنودة بقوات الحزام الأمني وقوات محور أبين القتالي، في عملياتها الهادفة لاجتثاث ما تبقى من تواجد للإرهاب".يأتي هذا بعد أيام من إطلاق القوات الأمنية، يوم الأحد الماضي، حملة واسعة أسمتها "سيوف حوس" لتعقب عناصر تنظيم "القاعدة" في مديرية مُودية شمال شرقي محافظة أبين الساحلية.يذكر أنه في يوم الخميس الماضي، قُتل قائد قوات الحزام الأمني [تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي] في محافظة أبين العميد عبد اللطيف السيد، وأركان حرب القوات ذاتها النقيب صلاح اليوسفي، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، اثر كمين نصبه تنظيم القاعدة في مديرية مُودية شمال شرقي أبين.جاء ذلك بعد مقتل وإصابة 8 جنود من ألوية الدعم والإسناد التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في كمين لـ "القاعدة" بعبوتين ناسفتين استهدفتا آلية في مديرية مُودية.ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 آب/ أغسطس الماضي، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تصاعدت هجمات التنظيم على القوات العسكرية والأمنية موقعةً قتلى وجرحى في صفوفها.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، منذ إندلاع الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، المستمر في البلد العربي للعام التاسع توالياً.
https://sputnikarabic.ae/20230810/مقتل-قائد-يمني-و5-من-مرافقيه-في-كمين-لتنظيم-القاعدة-1079935553.html
https://sputnikarabic.ae/20230809/أنصار-الله-اليمنية-تعتبر-إرسال-أمريكا-قوات-وسفن-حربية-إلى-البحر-الأحمر-عملاً-عدائياً-1079896635.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
اليمن.. قوات مشتركة تسيطر على معسكر لـ"تنظيم القاعدة" في أبين
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سيطرت قوات مشتركة من وزارة الداخلية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن]، يوم السبت، على معسكر استراتيجي لـ "تنظيم القاعدة [المحظور ر في روسيا وعدد كبير من الدول] في محافظة أبين جنوب اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عبر موقعها "درع الجنوب"، إن "القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية (سهام الشرق) ضمن حملة (سيوف حوس) أحكمت السيطرة الكاملة على معسكر الحجلة الاستراتيجي التابع لـ تنظيم القاعدة
الإرهابي في مديرية مُودية [شمال شرقي أبين]".
وصرح مدير أمن محافظة أبين العميد علي الذيب باعزب بأن "القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في حملة (سيوف حوس) تمكنت من تطهير معسكر الحجلة [يقع بين محافظتي أبين وشبوة]، وكافة المواقع المحيطة به".
وأضاف العميد باعزب أن "القوات المشتركة تواصل عملياتها الأمنية بهدف استكمال تطهير كافة المناطق النائية والوديان والشعاب التي تفر لها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي".
وأكد باعزب "استمرار الأجهزة الأمنية مسنودة بقوات الحزام الأمني
وقوات محور أبين القتالي، في عملياتها الهادفة لاجتثاث ما تبقى من تواجد للإرهاب".
يأتي هذا بعد أيام من إطلاق القوات الأمنية، يوم الأحد الماضي، حملة واسعة أسمتها "سيوف حوس" لتعقب عناصر تنظيم "القاعدة" في مديرية مُودية شمال شرقي محافظة أبين الساحلية.
يذكر أنه في يوم الخميس الماضي، قُتل قائد قوات الحزام الأمني
[تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي] في محافظة أبين العميد عبد اللطيف السيد، وأركان حرب القوات ذاتها النقيب صلاح اليوسفي، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، اثر كمين نصبه تنظيم القاعدة في مديرية مُودية شمال شرقي أبين.
جاء ذلك بعد مقتل وإصابة 8 جنود من ألوية الدعم والإسناد التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في كمين لـ "القاعدة" بعبوتين ناسفتين استهدفتا آلية في مديرية مُودية.
ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 آب/ أغسطس الماضي، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تصاعدت هجمات التنظيم على القوات العسكرية والأمنية موقعةً قتلى وجرحى في صفوفها.
وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، منذ إندلاع الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، المستمر في البلد العربي للعام التاسع توالياً.