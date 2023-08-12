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https://sputnikarabic.ae/20230812/باريس-سان-جيرمان-يعلن-رسميا-ضم-عثمان-ديمبلي-1080003671.html
"باريس سان جيرمان" يعلن رسميا ضم عثمان ديمبلي
"باريس سان جيرمان" يعلن رسميا ضم عثمان ديمبلي
أعلن نادي "باريس سان جيرمان"، "ضم اللاعب الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي، بعقد يمتد لـ5 سنوات". 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T10:24+0000
2023-08-12T10:24+0000
مجتمع
نادي باريس سان جيرمان
نادي برشلونة
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رياضة
منوعات
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وأكد النادي الباريسي، في بيان رسمي، أنه "توصل لاتفاق مع نادي "برشلونة" الإسباني على ضم ديمبلي بعقد، ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2028"، مشيرا إلى أن "ديمبلي سيرتدي القميص رقم 23 مع الفريق".من جانبه، أكّد نادي "برشلونة"، في بيان له، أن "صفقة انتقال ديمبلي إلى "باريس سان جيرمان"، تمت بمبلغ 50.4 مليون يورو"، مشيرا إلى أن "ديمبلي رحل بعد 6 سنوات قضاها داخل النادي، بعدما خاض إجمالي 185 مباراة، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 43 آخرين".وانتهى عقد عثمان ديمبلي، مع نادي "برشلونة"، في 30 يونيو/حزيران الماضي، علمًا أنه حر في التفاوض مع أي ناد دون موافقة "برشلونة"، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
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نادي باريس سان جيرمان, نادي برشلونة, الأخبار, رياضة, منوعات
نادي باريس سان جيرمان, نادي برشلونة, الأخبار, رياضة, منوعات

"باريس سان جيرمان" يعلن رسميا ضم عثمان ديمبلي

10:24 GMT 12.08.2023
© AFP 2023 / PAU BARRENAلاعب باريس سان جيرمان الجديد الفرنسي عثمان ديمبلي
لاعب باريس سان جيرمان الجديد الفرنسي عثمان ديمبلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / PAU BARRENA
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أعلن نادي "باريس سان جيرمان"، "ضم اللاعب الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي، بعقد يمتد لـ5 سنوات".
وأكد النادي الباريسي، في بيان رسمي، أنه "توصل لاتفاق مع نادي "برشلونة" الإسباني على ضم ديمبلي بعقد، ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2028"، مشيرا إلى أن "ديمبلي سيرتدي القميص رقم 23 مع الفريق".
من جانبه، أكّد نادي "برشلونة"، في بيان له، أن "صفقة انتقال ديمبلي إلى "باريس سان جيرمان"، تمت بمبلغ 50.4 مليون يورو"، مشيرا إلى أن "ديمبلي رحل بعد 6 سنوات قضاها داخل النادي، بعدما خاض إجمالي 185 مباراة، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 43 آخرين".
وانتهى عقد عثمان ديمبلي، مع نادي "برشلونة"، في 30 يونيو/حزيران الماضي، علمًا أنه حر في التفاوض مع أي ناد دون موافقة "برشلونة"، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
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