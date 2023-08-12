https://sputnikarabic.ae/20230812/حزب-الله-اللبناني-يكشف-للمرة-الأولى-عن-منظومة-صواريخ-ثار-الله-فيديو-1079998624.html
"حزب الله" اللبناني يكشف للمرة الأولى عن منظومة صواريخ "ثار الله"... فيديو
"حزب الله" اللبناني يكشف للمرة الأولى عن منظومة صواريخ "ثار الله"... فيديو
كشف "حزب الله" في لبنان، عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة والتي دخلت الخدمة، في عام 2015. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T06:32+0000
2023-08-12T06:32+0000
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ونشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، مشاهد تعرض للمرة الأولى لمنظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة ضمن تدريبات سلاح "ضد الدروع" للحزب.وبحسب الإعلام الحربي للحزب فإن "منظومة ثار الله، عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، وتتضمن مواصفات المنظومة سلاح ضد الدروع مخصصة لرماية صواريخ "كورنيت"، كما تتألف من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية، وتتميز بسهولة التحرك والمناورة".ودخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات "حزب الله" في لبنان، عام 2015، وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في أكثر من ميدان، حسب الإعلام الحربي لـ"حزب الله".وكان "حزب الله" اللبناني قد أجرى مناورة عسكرية بالذخيرة الحية، في مايو/ أيار الماضي، في أحد معسكراته جنوبي لبنان.وذكرت قناة "المنار"، أن "حزب الله" أطلق مناورة عسكرية كبيرة في محاذاة منطقة معلَم "مليتا" في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب، بحسب القناة.وأفادت القناة بأن "المناورة العسكرية تأتي، قبل أيام، من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 مايو2000"، داعية حشدا من الإعلاميين لـ"القيام بجولة في أحد معسكرات الحزب في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة، كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".وشهدت مناورة "حزب الله" استعراضا للمهارات القتالية الفردية، ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.
https://sputnikarabic.ae/20230522/حزب-الله-المناورة-العسكرية-في-جنوب-لبنان-رسالة-ثبات-وجهوزية-لاستعادة-الأرض-1077326805.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" اللبناني يكشف للمرة الأولى عن منظومة صواريخ "ثار الله"... فيديو
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كشف "حزب الله" في لبنان، عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة والتي دخلت الخدمة، في عام 2015.
ونشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، مشاهد تعرض للمرة الأولى لمنظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة ضمن تدريبات سلاح "ضد الدروع" للحزب.
وبحسب الإعلام الحربي للحزب فإن "منظومة ثار الله، عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، وتتضمن مواصفات المنظومة سلاح ضد الدروع مخصصة لرماية صواريخ "كورنيت"، كما تتألف من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية، وتتميز بسهولة التحرك والمناورة".
ودخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات "حزب الله" في لبنان، عام 2015، وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في أكثر من ميدان، حسب الإعلام الحربي لـ"حزب الله".
وكان "حزب الله" اللبناني قد أجرى مناورة عسكرية بالذخيرة الحية
، في مايو/ أيار الماضي، في أحد معسكراته جنوبي لبنان.
وذكرت قناة "المنار"، أن "حزب الله" أطلق مناورة عسكرية كبيرة في محاذاة منطقة معلَم "مليتا" في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب، بحسب القناة.
وأفادت القناة بأن "المناورة العسكرية تأتي، قبل أيام، من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 مايو2000"، داعية حشدا من الإعلاميين لـ"القيام بجولة في أحد معسكرات الحزب في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة، كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".
وشهدت مناورة "حزب الله
" استعراضا للمهارات القتالية الفردية، ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.