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https://sputnikarabic.ae/20230812/فيرمينو-يعلق-على-إحرازه-هاتريك-في-أول-مباراة-له-في-الدوري-السعودي-فيديو-1080004659.html
فيرمينو يعلق على إحرازه "هاتريك" في أول مباراة له في الدوري السعودي... فيديو
فيرمينو يعلق على إحرازه "هاتريك" في أول مباراة له في الدوري السعودي... فيديو
دخل البرازيلي روبيرتو فيرمينو، تاريخ دوري "روشن" السعودي للمحترفين من الباب الواسع مع نادي "أهلي جدة"، في المواجهة التي أقيمت، أمس الجمعة، ضد فريق "الحزم". 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T10:56+0000
2023-08-12T10:56+0000
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وقاد فيرمينو فريقه "أهلي جدة" إلى فوز عريض على ضيفه "الحزم" (3-1) في افتتاح الدوري السعودي موسم 2023-2024.وسجل فيرمينو "هاتريك" لفريقه، في الدقائق 7 و10 و72.وبعد المباراة، قال فيرمينيو عبر قناة "SSC" السعودية: "مع انطلاق الدوري الآن سنقاتل ونقدم أنفسنا بشكل جيد لنحقق المزيد من الانتصارات من أجل إسعاد جماهيرنا".وتابع: "سعيد بتسجيل الأهداف في أول مباراة رسمية، لكن الأهم مساعدة الفريق في الانتصار وحصد النقاط".وأصبح فيرمينو أسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، يسجل "هاتريك" في أول ظهور له، حيث فعل ذلك خلال 72 دقيقة فقط، إذ تفوق على رقم السوري عمر السومة، الذي سجل هاتريك في 88 دقيقة.
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رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار, منوعات
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار, منوعات

فيرمينو يعلق على إحرازه "هاتريك" في أول مباراة له في الدوري السعودي... فيديو

10:56 GMT 12.08.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISروبيرتو فيرمينو
روبيرتو فيرمينو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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دخل البرازيلي روبيرتو فيرمينو، تاريخ دوري "روشن" السعودي للمحترفين من الباب الواسع مع نادي "أهلي جدة"، في المواجهة التي أقيمت، أمس الجمعة، ضد فريق "الحزم".
وقاد فيرمينو فريقه "أهلي جدة" إلى فوز عريض على ضيفه "الحزم" (3-1) في افتتاح الدوري السعودي موسم 2023-2024.
وسجل فيرمينو "هاتريك" لفريقه، في الدقائق 7 و10 و72.
وبعد المباراة، قال فيرمينيو عبر قناة "SSC" السعودية: "مع انطلاق الدوري الآن سنقاتل ونقدم أنفسنا بشكل جيد لنحقق المزيد من الانتصارات من أجل إسعاد جماهيرنا".
وتابع: "سعيد بتسجيل الأهداف في أول مباراة رسمية، لكن الأهم مساعدة الفريق في الانتصار وحصد النقاط".

وأضاف: "أجواء خيالية، وأنا سعيد باللعب في الدوري السعودي والبداية الرائعة".

وأصبح فيرمينو أسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، يسجل "هاتريك" في أول ظهور له، حيث فعل ذلك خلال 72 دقيقة فقط، إذ تفوق على رقم السوري عمر السومة، الذي سجل هاتريك في 88 دقيقة.
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