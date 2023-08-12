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https://sputnikarabic.ae/20230812/قصف-صاروخي-ينهال-على-قاعدة-للاحتلال-الامريكي-في-أكبر-حقل-للغاز-شرقي-سوريا-1079999470.html
قصف صاروخي ينهال على قاعدة للاحتلال الأمريكي في أكبر حقل للغاز شرقي سوريا
قصف صاروخي ينهال على قاعدة للاحتلال الأمريكي في أكبر حقل للغاز شرقي سوريا
شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T07:13+0000
2023-08-12T07:28+0000
العالم العربي
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وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "دوي سلسلة انفجارات سمع في أرجاء القرى والبلدات في محيط حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن قصف صاروخي تعرضت له القاعدة العسكرية اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في الحقل".وأكدت المصادر أن "3 صواريخ أطلقها مجهولون، صباح اليوم، على الجيش الأمريكي داخل قاعدته اللاشرعية، وأصابت أهدافها".وفور سماع الانفجارات، شهدت المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو"، استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له من قوات "قسد".وعلى التوازي، سيّر الجيش الأمريكي طائراته الاستطلاعية فوق قاعدة "كونيكو" ومحيطها.وتشهد منطقة ريف دير الزور الشمالي، في الفترة الأخيرة، تحشيدات عسكرية كبيرة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي.ويعد حقل "كونيكو" الذي يحتله الجيش الأمريكي أيضا، أكبر حقول الغاز السورية (20 كم شمالي دير الزور)، ويحوي مصنعا للغاز تم بناؤه، عام 2005، بالتعاقد بين شركة الغاز السورية، وشركة "كونيكو فيليبس" الأمريكية.وتقع قاعدة "كونيكو" بالقرب من قاعدة أمريكية أخرى لا شرعية في حقل "العمر" النفطي الذي يعد أكبر حقول النفط السورية.وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شرقي سوريا، تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء عبر كردستان العراق، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.
https://sputnikarabic.ae/20230809/مقتل-امرأة-وطفلين-بقصف-للجيش-التركي-على-مواقع-الفصائل-الكردية-شرقي-سوريا-1079903745.html
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العالم العربي
العالم العربي

قصف صاروخي ينهال على قاعدة للاحتلال الأمريكي في أكبر حقل للغاز شرقي سوريا

07:13 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 07:28 GMT 12.08.2023)
© Sputnik . Ahmad Kenaniالجيش السوري يطارد "دواعش" البادية... ويتحوط من دعمهم أمريكيا قرب التنف
الجيش السوري يطارد دواعش البادية... ويتحوط من دعمهم أمريكيا قرب التنف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© Sputnik . Ahmad Kenani
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شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي.
وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "دوي سلسلة انفجارات سمع في أرجاء القرى والبلدات في محيط حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن قصف صاروخي تعرضت له القاعدة العسكرية اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في الحقل".
وأكدت المصادر أن "3 صواريخ أطلقها مجهولون، صباح اليوم، على الجيش الأمريكي داخل قاعدته اللاشرعية، وأصابت أهدافها".
وفور سماع الانفجارات، شهدت المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو"، استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له من قوات "قسد".
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وعلى التوازي، سيّر الجيش الأمريكي طائراته الاستطلاعية فوق قاعدة "كونيكو" ومحيطها.
وتشهد منطقة ريف دير الزور الشمالي، في الفترة الأخيرة، تحشيدات عسكرية كبيرة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي.
ويعد حقل "كونيكو" الذي يحتله الجيش الأمريكي أيضا، أكبر حقول الغاز السورية (20 كم شمالي دير الزور)، ويحوي مصنعا للغاز تم بناؤه، عام 2005، بالتعاقد بين شركة الغاز السورية، وشركة "كونيكو فيليبس" الأمريكية.
وتقع قاعدة "كونيكو" بالقرب من قاعدة أمريكية أخرى لا شرعية في حقل "العمر" النفطي الذي يعد أكبر حقول النفط السورية.
وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شرقي سوريا، تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء عبر كردستان العراق، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.
وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
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