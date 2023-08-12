https://sputnikarabic.ae/20230812/مشاهد-مروعة-من-داخل-المسجد-المنهار-فوق-المصلين-في-نيجيريا-1080013142.html
مشاهد مروعة من داخل المسجد المنهار فوق المصلين في نيجيريا
مشاهد مروعة من داخل المسجد المنهار فوق المصلين في نيجيريا
قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرين، أمس الجمعة، إثر انهيار مسجد في ولاية كادونا شمالي العاصمة النيجيرية أبوجا. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T19:44+0000
2023-08-12T19:44+0000
2023-08-12T19:44+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072898811_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_6ae9c01e195520f96910984767118f2e.jpg
وانهار مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا النيجيرية، الذي تم بناؤه قبل أكثر من 150 عاما، أثناء أداء صلاة العصر، فوق بعض المصلين، وانتشر الغبار في المنطقة بأكملها، إذ كان المسجد مكتظا بالمصلين في ذلك الوقت.وأمر حاكم ولاية كادونا، أوبا ساني، بإجراء تحقيق فوري في الكارثة ووعد بمساعدة المتضررين من "الحادث المفجع"، في وقت أمر بدفن الضحايا بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم في المسجد.ويشار إلى أن انهيار المسجد يأتي بعد أكثر من 10 حالات مشابهة وقعت في نيجيريا، خلال العام الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072898811_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1fdc0247b51dd9756ac6bcb0e7c8fe76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد مروعة من داخل المسجد المنهار فوق المصلين في نيجيريا
تابعنا عبر
قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرين، أمس الجمعة، إثر انهيار مسجد في ولاية كادونا شمالي العاصمة النيجيرية أبوجا.
وانهار مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا النيجيرية
، الذي تم بناؤه قبل أكثر من 150 عاما، أثناء أداء صلاة العصر، فوق بعض المصلين، وانتشر الغبار في المنطقة بأكملها، إذ كان المسجد مكتظا بالمصلين في ذلك الوقت.
وأمر حاكم ولاية كادونا، أوبا ساني، بإجراء تحقيق فوري في الكارثة ووعد بمساعدة المتضررين من "الحادث المفجع"، في وقت أمر بدفن الضحايا بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم في المسجد.
ويشار إلى أن انهيار المسجد يأتي بعد أكثر من 10 حالات مشابهة وقعت في نيجيريا، خلال العام الماضي.