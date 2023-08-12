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https://sputnikarabic.ae/20230812/مشاهد-مروعة-من-داخل-المسجد-المنهار-فوق-المصلين-في-نيجيريا-1080013142.html
مشاهد مروعة من داخل المسجد المنهار فوق المصلين في نيجيريا
مشاهد مروعة من داخل المسجد المنهار فوق المصلين في نيجيريا
قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرين، أمس الجمعة، إثر انهيار مسجد في ولاية كادونا شمالي العاصمة النيجيرية أبوجا. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T19:44+0000
2023-08-12T19:44+0000
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وانهار مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا النيجيرية، الذي تم بناؤه قبل أكثر من 150 عاما، أثناء أداء صلاة العصر، فوق بعض المصلين، وانتشر الغبار في المنطقة بأكملها، إذ كان المسجد مكتظا بالمصلين في ذلك الوقت.وأمر حاكم ولاية كادونا، أوبا ساني، بإجراء تحقيق فوري في الكارثة ووعد بمساعدة المتضررين من "الحادث المفجع"، في وقت أمر بدفن الضحايا بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم في المسجد.ويشار إلى أن انهيار المسجد يأتي بعد أكثر من 10 حالات مشابهة وقعت في نيجيريا، خلال العام الماضي.
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مشاهد مروعة من داخل المسجد المنهار فوق المصلين في نيجيريا

19:44 GMT 12.08.2023
© AFP 2023 / ABDUL MAJEED ضحايا الانفجار في حطام مسجد داخل مقر الشرطة في بيشاور 30 يناير 2023
 ضحايا الانفجار في حطام مسجد داخل مقر الشرطة في بيشاور 30 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / ABDUL MAJEED
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قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرين، أمس الجمعة، إثر انهيار مسجد في ولاية كادونا شمالي العاصمة النيجيرية أبوجا.
وانهار مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا النيجيرية، الذي تم بناؤه قبل أكثر من 150 عاما، أثناء أداء صلاة العصر، فوق بعض المصلين، وانتشر الغبار في المنطقة بأكملها، إذ كان المسجد مكتظا بالمصلين في ذلك الوقت.
وأمر حاكم ولاية كادونا، أوبا ساني، بإجراء تحقيق فوري في الكارثة ووعد بمساعدة المتضررين من "الحادث المفجع"، في وقت أمر بدفن الضحايا بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم في المسجد.
ويشار إلى أن انهيار المسجد يأتي بعد أكثر من 10 حالات مشابهة وقعت في نيجيريا، خلال العام الماضي.
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