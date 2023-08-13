https://sputnikarabic.ae/20230813/إلقاء-زجاجة-حارقة-من-لبنان-تجاه-السياج-الحدودي-والجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-1080034385.html

إلقاء زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي... والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا

إلقاء زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي... والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن "حادثة جديدة وقعت بين جنوده وأحد المواطنين اللبنانين على الحدود بين لبنان وإسرائيل". 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T18:06+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "مشتبها به اقترب من السياج الأمني في المنطقة المطلة على الحدود اللبنانية وألقى زجاجة حارقة"، مشيرا إلى "تضرر الكوابل المغذية لناقلات المياه على الحدود بين لبنان وإسرائيل إثر استهدافها بزجاجة حارقة".من جانبها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "أحد المواطنين أقدم على إلقاء قنبلة حارقة باتجاه السياج التقني المحيط بمستعمرة المطلة مقابل سهل مرجعيون"، مشيرة أن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق طلقة نارية باتجاه الأراضي اللبنانية، من دون تسجيل أي إصابة.وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا كبيرا. وتقدمت إسرائيل بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن، مطالبة بإلزام بيروت بتحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" اللبناني بنى تحتية عسكرية على الحدود، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.

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