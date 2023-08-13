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https://sputnikarabic.ae/20230813/إلقاء-زجاجة-حارقة-من-لبنان-تجاه-السياج-الحدودي-والجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-1080034385.html
إلقاء زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي... والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا
إلقاء زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي... والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن "حادثة جديدة وقعت بين جنوده وأحد المواطنين اللبنانين على الحدود بين لبنان وإسرائيل". 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T18:06+0000
2023-08-13T18:06+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "مشتبها به اقترب من السياج الأمني في المنطقة المطلة على الحدود اللبنانية وألقى زجاجة حارقة"، مشيرا إلى "تضرر الكوابل المغذية لناقلات المياه على الحدود بين لبنان وإسرائيل إثر استهدافها بزجاجة حارقة".من جانبها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "أحد المواطنين أقدم على إلقاء قنبلة حارقة باتجاه السياج التقني المحيط بمستعمرة المطلة مقابل سهل مرجعيون"، مشيرة أن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق طلقة نارية باتجاه الأراضي اللبنانية، من دون تسجيل أي إصابة.وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا كبيرا. وتقدمت إسرائيل بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن، مطالبة بإلزام بيروت بتحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" اللبناني بنى تحتية عسكرية على الحدود، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار حزب الله, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار حزب الله, العالم

إلقاء زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي... والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا

18:06 GMT 13.08.2023
© AFP 2023 / Joseph Eidعلم أحمر مكتوب عليه "يا حسين" يرفرف في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل في الصورة في الخلفية في 21 يوليو 2023.
علم أحمر مكتوب عليه يا حسين يرفرف في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل في الصورة في الخلفية في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن "حادثة جديدة وقعت بين جنوده وأحد المواطنين اللبنانين على الحدود بين لبنان وإسرائيل".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "مشتبها به اقترب من السياج الأمني في المنطقة المطلة على الحدود اللبنانية وألقى زجاجة حارقة"، مشيرا إلى "تضرر الكوابل المغذية لناقلات المياه على الحدود بين لبنان وإسرائيل إثر استهدافها بزجاجة حارقة".
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "أحد المواطنين أقدم على إلقاء قنبلة حارقة باتجاه السياج التقني المحيط بمستعمرة المطلة مقابل سهل مرجعيون"، مشيرة أن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق طلقة نارية باتجاه الأراضي اللبنانية، من دون تسجيل أي إصابة.
سيارة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ، تقوم بدوريات على طريق في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل ، 21 يوليو ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
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وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا كبيرا. وتقدمت إسرائيل بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن، مطالبة بإلزام بيروت بتحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" اللبناني بنى تحتية عسكرية على الحدود، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
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