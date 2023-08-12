https://sputnikarabic.ae/20230812/الجيش-الإسرائيلي-يرسل-مبعوثا-إلى-أمريكا-للتباحث-في-تمديد-فترة-عمل-قوات-الـيونيفيل-في-لبنان-1080007806.html
الجيش الإسرائيلي يرسل مبعوثا إلى أمريكا للتباحث في تمديد فترة عمل قوات الـ"يونيفيل" في لبنان
الجيش الإسرائيلي يرسل مبعوثا إلى أمريكا للتباحث في تمديد فترة عمل قوات الـ"يونيفيل" في لبنان
يتوجه رئيس قسم العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، الأسبوع المقبل، إلى واشنطن، لبحث تجديد مهمة عمل قوات "اليونيفل" جنوبي لبنان، مع وزارة... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T12:48+0000
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وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "التقديرات تشير إلى أن يقوم العميد ديفرين بالتعبير عن استيائه من وقوف قوات الـ"يونيفيل" جانبًا في كل ما يتعلق بما أسماه بانتهاك السيادة الإسرائيلية من خلال نصب الخيام وغيرها من الأعمال".وأوضح الموقع، أن "المنظومة الأمنية ترى أهمية كبيرة في تجديد التفويض واستمرار نشاط قوات الـ"يونيفيل" كوسيط وعامل توازن في جنوب لبنان".وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا كبيرا. وتقدمت إسرائيل، بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن، مطالبة بإلزام بيروت بتحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الرئيس-الإسرائيلي-يزور-الحدود-الشمالية-ويوجه-رسالة-تحذير-لحزب-الله-اللبناني-1079755748.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يرسل مبعوثا إلى أمريكا للتباحث في تمديد فترة عمل قوات الـ"يونيفيل" في لبنان
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يتوجه رئيس قسم العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، الأسبوع المقبل، إلى واشنطن، لبحث تجديد مهمة عمل قوات "اليونيفل" جنوبي لبنان، مع وزارة الدفاع الأمريكية.
وأفاد موقع
"واللا" الإسرائيلي، بأن "التقديرات تشير إلى أن يقوم العميد ديفرين بالتعبير عن استيائه من وقوف قوات الـ"يونيفيل" جانبًا في كل ما يتعلق بما أسماه بانتهاك السيادة الإسرائيلية من خلال نصب الخيام وغيرها من الأعمال".
وأوضح الموقع، أن "المنظومة الأمنية ترى أهمية كبيرة في تجديد التفويض واستمرار نشاط قوات الـ"يونيفيل" كوسيط وعامل توازن في جنوب لبنان".
وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا كبيرا. وتقدمت إسرائيل، بشكوى رسمية ضد لبنان
إلى مجلس الأمن، مطالبة بإلزام بيروت بتحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.