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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق جزر هاواي الأمريكية إلى 89 شخصا
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق جزر هاواي الأمريكية إلى 89 شخصا
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي في ولاية هاواي إلى 89 شخصا. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T05:41+0000
2023-08-13T05:41+0000
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وقال حاكم ولاية هاواي جوش جرين، للصحفيين، إنه "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا في الأيام المقبلة... نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا".وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 80 شخصًا جراء هذه الحرائق.ومع ارتفاع عدد الضحايا إلى 89 شخصا، أصبحت الحرائق في هاواي، الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكا في تاريخ الولاية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.وتعد حرائق هاواي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث الأمريكي.وتشهد هاواي، منذ أيام، حرائق غابات قوية ساعدت سرعة الرياح على انتشارها، لا سيما مع هبوب إعصار "دورا" على مقربة من الولاية، فيما تعمل السلطات على إجلاء آلاف السكان إلى مناطق آمنة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق جزر هاواي الأمريكية إلى 89 شخصا

05:41 GMT 13.08.2023
© AP Photo / Zeke Kaluaتداعيات حريق الغابات الهائل في جزية هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية
تداعيات حريق الغابات الهائل في جزية هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Zeke Kalua
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي في ولاية هاواي إلى 89 شخصا.
وقال حاكم ولاية هاواي جوش جرين، للصحفيين، إنه "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا في الأيام المقبلة... نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا".
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 80 شخصًا جراء هذه الحرائق.
ومع ارتفاع عدد الضحايا إلى 89 شخصا، أصبحت الحرائق في هاواي، الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكا في تاريخ الولاية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.
وتعد حرائق هاواي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث الأمريكي.
وتشهد هاواي، منذ أيام، حرائق غابات قوية ساعدت سرعة الرياح على انتشارها، لا سيما مع هبوب إعصار "دورا" على مقربة من الولاية، فيما تعمل السلطات على إجلاء آلاف السكان إلى مناطق آمنة.
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