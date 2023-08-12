https://sputnikarabic.ae/20230812/ارتفاع-عدد-ضحايا-حرائق-الغابات-في-جزر-هاواي-الأمريكية-إلى-80-شخصا-1080001410.html

ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزر هاواي الأمريكية إلى 80 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزر هاواي الأمريكية إلى 80 شخصا

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات التي دمرت مساحات شاسعة من جزر هاواي عقب اندلاعها، خلال الأسبوع الماضي، إلى 80 شخصا. 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T08:54+0000

2023-08-12T08:54+0000

2023-08-12T08:54+0000

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤولين في مقاطعة ماوي، اليوم السبت، "في تحديث، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أكد المسؤولون أن عدد الضحايا من حرائق الغابات في هاواي، ارتفع إلى 80 شخصا". وقال مسؤولون إن "رجال الإطفاء يواصلون العمل لإخماد النيران واحتواء الحرائق في عدة مناطق ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، في الأيام المقبلة".واعتبرت وسائل إعلام أمريكية أن حصيلة الضحايا المذكورة تجعل الكارثة الطبيعية هي الأسوأ في تاريخ الولاية.وتشهد هاواي منذ أيام حرائق غابات قوية ساعدت سرعة الرياح على انتشارها، لا سيما مع هبوب إعصار "دورا" على مقربة من الولاية، فيما تعمل السلطات على إجلاء آلاف السكان إلى مناطق آمنة.

https://sputnikarabic.ae/20230811/ارتفاع-عدد-ضحايا-حرائق-الغابات-في-هاواي-إلى-59-ومن-المتوقع-زيادته-1079996003.html

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