https://sputnikarabic.ae/20230813/قرار-سعودي-أردني-يمنع-1200-شاحنة-سورية-من-الولوج-عبر-نصيب-الحدودي-1080029776.html

قرار سعودي أردني يمنع 1200 شاحنة سورية من الولوج عبر نصيب الحدودي

قرار سعودي أردني يمنع 1200 شاحنة سورية من الولوج عبر نصيب الحدودي

انعكس القرار السعودي الذي يقضي بمنع دخول الشاحنات والحافلات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 سنة إلى أراضيها، بشكل سلبي على تجارة الترانزيت والبضائع السورية التي... 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T13:51+0000

2023-08-13T13:51+0000

2023-08-13T13:51+0000

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ويلزم القرار شركات الشحن والبضائع بتفريغ شاحناتها من البضائع عند منفذ جابر الأردني، ونقلها إلى شاحنات حديثة الصنع قبل مرورها إلى دول الخليج.وتحدث مسؤول المنافذ الحدودية لاتحاد شركات شحن البضائع في سورية، أيمن جوبان، لوكالة "سبوتنيك" عن أثر القرار، مشيرا إلى أن "قرابة ألف ومئتي شاحنة تبريد لا زالت متوقفة في معبر نصيب، نتيجة القرار الصادر من المملكة العربية السعودية".وأضاف جوبان أن "القرار صدر منذ مدة، وتم تطبيقه مع بداية الشهر الحالي، وينص على تحديد سنة صنع الشاحنة التي ستعبر إلى أراضي المملكة، حيث تم منع السيارة ذات سنة صنع في عام 2004 وما قبل، من دخول المملكة السعودية أو العبور منها".وتابع مسؤول المنافذ الحدودية في حديثه لـ "سبوتنبك"، مؤكدًا "عدم وجود أسطول شاحنات لدى الجانب الأردني قادر على نقل البضائع السورية من معبر جابر باتجاه المملكة السعودية والدول الخليجية الأخرى، وهذا السبب يساهم في ازدياد زحام الشحن، إضافةً إلى وجود مسرب واحد فقط على المعبر لدخول الشاحنات".وأشار جوبان إلى "عدم وجود أي قرار من الجانب السوري ينص على منع استيراد المواد من الأردن، مشيرا إلى أن القرار السعودي أدى لحدوث هذه الازمة، والحلول صعبة كونه لا يوجد أسطول أردني قادر على استيعاب البضائع السورية التي يتم تصديرها".وكان القرار السعودي قد صدر بعد تحديث الهيئة العامة للنقل السعودية للوائحها التنظيمية، في مجالات نقل البضائع على الشاحنات ونقل الركاب بالحافلات والأجرة على الطرق البرية، وذلك لتتماشى مع متطلبات السلامة اللازمة.وينص القرار على قيام المملكة العربية السعودية بتطبيق الاشتراطات والالتزامات على الناقل الوطني، على كافة الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة الأجنبية العابرة لأراضي المملكة، حيث تضمنت الاشتراطات البنود التالية فيما يخص الشاحنات: تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة المستخدمة في أنشطة نقل البضائع 20 سنة من سنة الصنع والمطبق حاليًا على الشاحنات القاصدة لأراضي المملكة.

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