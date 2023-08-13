عربي
https://sputnikarabic.ae/20230813/مركز-المصالحة-الروسي-يسجل-23-حالة-خرق-لبروتوكول-منع-التصادم-1080035279.html
مركز المصالحة الروسي يسجل 23 خرقا لبروتوكول "منع التصادم"
مركز المصالحة الروسي يسجل 23 خرقا لبروتوكول "منع التصادم"
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 خرقا لمقاتلات وطائرات من دون طيار تابعة لقوات "التحالف" الأمريكي. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T19:45+0000
2023-08-13T19:45+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103538/42/1035384291_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_c9e4cd6b4060a049205068bb3569ead4.jpg
وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية، إن "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 13 مرة في اليوم فيما يتعلق برحلات الطائرات دون طيار غير المنسقة مع الجانب الروسي".وأوضح أنه في منطقة التنف حيث تمر رحلات الخطوط الجوية الدولية، سُجلت 10 انتهاكات من قبل زوجين من مقاتلات "إف - 35".وأشار كوليت إلى أنه سُجل خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف ثلاثة مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظور في روسيا) في محافظة اللاذقية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/مركز-المصالحة-الروسي-مسيرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-عدم-التصادم-في-سوريا-10-مرات-1079437404.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103538/42/1035384291_125:0:2125:1500_1920x0_80_0_0_217ae6b95999161f3a0d2ab747b717f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري

مركز المصالحة الروسي يسجل 23 خرقا لبروتوكول "منع التصادم"

19:45 GMT 13.08.2023
© U.S. Air Force photo by Christopher Okulaإف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 خرقا لمقاتلات وطائرات من دون طيار تابعة لقوات "التحالف" الأمريكي.
وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية، إن "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 13 مرة في اليوم فيما يتعلق برحلات الطائرات دون طيار غير المنسقة مع الجانب الروسي".

التحالف انتهك خلال النهار في 13 حالة بروتوكولات منع التصادم الموقعة في 9 كانون الأول / ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
مركز المصالحة الروسي: مسيرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات "عدم التصادم" في سوريا 10 مرات
26 يوليو, 20:55 GMT
وأوضح أنه في منطقة التنف حيث تمر رحلات الخطوط الجوية الدولية، سُجلت 10 انتهاكات من قبل زوجين من مقاتلات "إف - 35".

إضافة لزوجين من مقاتلات "إف - 16" ومسيرتي "إم كيز- 1 سي" تابعتين للتحالف.

وأشار كوليت إلى أنه سُجل خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف ثلاثة مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظور في روسيا) في محافظة اللاذقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала