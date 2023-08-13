https://sputnikarabic.ae/20230813/مركز-المصالحة-الروسي-يسجل-23-حالة-خرق-لبروتوكول-منع-التصادم-1080035279.html
مركز المصالحة الروسي يسجل 23 خرقا لبروتوكول "منع التصادم"
مركز المصالحة الروسي يسجل 23 خرقا لبروتوكول "منع التصادم"
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 خرقا لمقاتلات وطائرات من دون طيار تابعة لقوات "التحالف" الأمريكي. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T19:45+0000
2023-08-13T19:45+0000
2023-08-13T19:45+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية، إن "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 13 مرة في اليوم فيما يتعلق برحلات الطائرات دون طيار غير المنسقة مع الجانب الروسي".وأوضح أنه في منطقة التنف حيث تمر رحلات الخطوط الجوية الدولية، سُجلت 10 انتهاكات من قبل زوجين من مقاتلات "إف - 35".وأشار كوليت إلى أنه سُجل خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف ثلاثة مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظور في روسيا) في محافظة اللاذقية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/مركز-المصالحة-الروسي-مسيرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-عدم-التصادم-في-سوريا-10-مرات-1079437404.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
مركز المصالحة الروسي يسجل 23 خرقا لبروتوكول "منع التصادم"
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 خرقا لمقاتلات وطائرات من دون طيار تابعة لقوات "التحالف" الأمريكي.
وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية، إن "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 13 مرة في اليوم فيما يتعلق برحلات الطائرات دون طيار غير المنسقة مع الجانب الروسي".
التحالف انتهك خلال النهار في 13 حالة بروتوكولات منع التصادم الموقعة في 9 كانون الأول / ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.
وأوضح أنه في منطقة التنف حيث تمر رحلات الخطوط الجوية الدولية، سُجلت 10 انتهاكات من قبل زوجين من مقاتلات "إف - 35".
إضافة لزوجين من مقاتلات "إف - 16" ومسيرتي "إم كيز- 1 سي" تابعتين للتحالف.
وأشار كوليت
إلى أنه سُجل خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف ثلاثة مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظور في روسيا) في محافظة اللاذقية.