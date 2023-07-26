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https://sputnikarabic.ae/20230726/مركز-المصالحة-الروسي-مسيرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-عدم-التصادم-في-سوريا-10-مرات-1079437404.html
مركز المصالحة الروسي: مسيرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات "عدم التصادم" في سوريا 10 مرات
مركز المصالحة الروسي: مسيرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات "عدم التصادم" في سوريا 10 مرات
كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن ما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا،... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T20:55+0000
2023-07-31T09:09+0000
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وقال غورينوف في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "من جانب ما يسمى بـ" التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، سُجلت في اليوم الواحد، عشر حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم الموقعة، بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019، إذ أطلقت رحلات لطائرات دون طيار، حيث لم يتم التنسيق مع الجانب الروسي ".وكشف غورينوف، في 23 تموز/ يوليو، أن ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف –16" لما يسمى بـ"التحالف الأمريكي" اخترقت الأجواء ست مرات في منطقة التنف في سوريا.وأكد غورينوف أن طائرة من دون طيار تابعة للتحالف اقتربت بشكل خطير من طائرات القوات الجوية في منطقة الباب، واتخذ الطيارون الروس الإجراءات لمنع الاصطدام.وقال: "في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، سجلت مرة أخرى ستة خروقات للأجواء السورية من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "التحالف".
https://sputnikarabic.ae/20230725/البنتاغون-مقاتلة-روسية-أعطبت-مسيرة-أمريكية-في-سوريا-1079390623.html
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري

مركز المصالحة الروسي: مسيرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات "عدم التصادم" في سوريا 10 مرات

20:55 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 09:09 GMT 31.07.2023)
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
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كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن ما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، انتهك بروتوكولات عدم التضارب عشر مرات.
وقال غورينوف في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "من جانب ما يسمى بـ" التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، سُجلت في اليوم الواحد، عشر حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم الموقعة، بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019، إذ أطلقت رحلات لطائرات دون طيار، حيث لم يتم التنسيق مع الجانب الروسي ".

كما أن مقاتلات "التحالف" الأمريكي انتهكت الأجواء السورية 14 مرة في التنف، حيث تمر مسارات الخطوط الجوية الدولية.

مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
البنتاغون: مقاتلة روسية "أعطبت" مسيرة أمريكية في سوريا
25 يوليو, 15:51 GMT
وكشف غورينوف، في 23 تموز/ يوليو، أن ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف –16" لما يسمى بـ"التحالف الأمريكي" اخترقت الأجواء ست مرات في منطقة التنف في سوريا.
وأكد غورينوف أن طائرة من دون طيار تابعة للتحالف اقتربت بشكل خطير من طائرات القوات الجوية في منطقة الباب، واتخذ الطيارون الروس الإجراءات لمنع الاصطدام.
وقال: "في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، سجلت مرة أخرى ستة خروقات للأجواء السورية من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "التحالف".
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