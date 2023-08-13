https://sputnikarabic.ae/20230813/مشاجرة-بالأيدي-بين-لاعبي-النصر-والهلال-عقب-نهائي-البطولة-العربية-فيديو-1080020868.html
مشاجرة بالأيدي بين لاعبي "النصر" و"الهلال" عقب نهائي البطولة العربية... فيديو
مشاجرة بالأيدي بين لاعبي "النصر" و"الهلال" عقب نهائي البطولة العربية... فيديو
أمام أنظار الجمهور في الملعب وعبر شاشات التلفاز، نشبت مشاجرة بالأيدي بين مدافع نادي "الهلال" السعودي، الدولي السعودي علي البليهي، وجناح نادي "النصر"، البرازيلي... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T09:14+0000
2023-08-13T09:14+0000
2023-08-13T09:15+0000
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وكان النهائي قد انتهى بفوز "النصر" بنتيجة 2-1 ليتوج بلقبه الأول في تاريخ مشاركاته في البطولة العربية بمختلف مسمياتها.وبعد انتهاء المباراة، حمل تاليسكا علم فريقه "النصر"، وحاول غرزه في منتصف الملعب ولكن البليهي، منعه من القيام بذلك ليشتبكا بالأيدي.وتدخل لاعبو الفريقين في المشاجرة، وعمل بعضهم على فض الاشتباك.نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إحراز هدفين ليقود فريقه "النصر" السعودي للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم، أمس السبت.وسجل البرازيلي ميشيل ديلجادو، هدف "الهلال" بضربة رأس قوية، في الدقيقة 51، من عمر المباراة.لكن رونالدو تمكن من إدراك التعادل، في الدقيقة 73، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويحتكم الفريقان لوقت إضافي.وفي الدقيقة 98، يمارس رونالدو هوايته، ويحرز الهدف الثاني، ليهدي فريقه كأس البطولة.
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, نادي النصر السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, نادي النصر السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
مشاجرة بالأيدي بين لاعبي "النصر" و"الهلال" عقب نهائي البطولة العربية... فيديو
09:14 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 09:15 GMT 13.08.2023) تابعنا عبر
أمام أنظار الجمهور في الملعب وعبر شاشات التلفاز، نشبت مشاجرة بالأيدي بين مدافع نادي "الهلال" السعودي، الدولي السعودي علي البليهي، وجناح نادي "النصر"، البرازيلي أندرسون تاليسكا، في أعقاب مواجهة فريقيهما، أمس السبت، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وكان النهائي قد انتهى بفوز "النصر" بنتيجة 2-1 ليتوج بلقبه الأول في تاريخ مشاركاته في البطولة العربية بمختلف مسمياتها.
وبعد انتهاء المباراة، حمل تاليسكا علم فريقه "النصر
"، وحاول غرزه في منتصف الملعب ولكن البليهي، منعه من القيام بذلك ليشتبكا بالأيدي.
وتدخل لاعبو الفريقين في المشاجرة، وعمل بعضهم على فض الاشتباك.
نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إحراز هدفين ليقود فريقه "النصر" السعودي للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم، أمس السبت.
وسجل البرازيلي ميشيل ديلجادو، هدف "الهلال" بضربة رأس قوية، في الدقيقة 51، من عمر المباراة.
لكن رونالدو
تمكن من إدراك التعادل، في الدقيقة 73، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويحتكم الفريقان لوقت إضافي.
وفي الدقيقة 98، يمارس رونالدو هوايته، ويحرز الهدف الثاني، ليهدي فريقه كأس البطولة.