https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-إسرائيلي-انفجار-كبير-في-منطقة-صناعية--شمالي-تل-أبيب-1080085230.html
إعلام إسرائيلي: انفجار خطير في منطقة صناعية شمالي تل أبيب
إعلام إسرائيلي: انفجار خطير في منطقة صناعية شمالي تل أبيب
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في منطقة صناعية بمدينة رمات هشارون شمال تل أبيب. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T23:43+0000
2023-08-14T23:43+0000
2023-08-15T00:00+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/10/1072338746_0:508:2145:1714_1920x0_80_0_0_39f1e7625d7d9b19d35304c97aacb3ba.jpg
وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، "وردت معلومات عن حادث انفجار خطير في مصنع تعاوني في رمات هشارون.وأضافت الهيئة في تغريدة عبر منصة "إكس": "تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على عدة نقاط اشتعال. وقد تم تصنيف الحادث بأنه تحت السيطرة وسيتم التحقيق في الظروف المحيطة به".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/10/1072338746_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_57bf142e7df767222f67f45d95910e82.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام إسرائيلي: انفجار خطير في منطقة صناعية شمالي تل أبيب
23:43 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 00:00 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في منطقة صناعية بمدينة رمات هشارون شمال تل أبيب.
وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، "وردت معلومات عن حادث انفجار خطير في مصنع تعاوني في رمات هشارون.
وأضافت الهيئة في تغريدة عبر منصة "إكس": "تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على عدة نقاط اشتعال. وقد تم تصنيف الحادث بأنه تحت السيطرة وسيتم التحقيق في الظروف المحيطة به".