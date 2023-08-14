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إعلام إسرائيلي: انفجار خطير في منطقة صناعية شمالي تل أبيب
https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-إسرائيلي-انفجار-كبير-في-منطقة-صناعية--شمالي-تل-أبيب-1080085230.html
إعلام إسرائيلي: انفجار خطير في منطقة صناعية شمالي تل أبيب
إعلام إسرائيلي: انفجار خطير في منطقة صناعية شمالي تل أبيب
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في منطقة صناعية بمدينة رمات هشارون شمال تل أبيب. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T23:43+0000
2023-08-15T00:00+0000
إسرائيل
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وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، "وردت معلومات عن حادث انفجار خطير في مصنع تعاوني في رمات هشارون.وأضافت الهيئة في تغريدة عبر منصة "إكس": "تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على عدة نقاط اشتعال. وقد تم تصنيف الحادث بأنه تحت السيطرة وسيتم التحقيق في الظروف المحيطة به".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام إسرائيلي: انفجار خطير في منطقة صناعية شمالي تل أبيب

23:43 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 00:00 GMT 15.08.2023)
© AP Photo / Paulius Zidonisشعلة تتصاعد بعد انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من باسفاليس، على بعد 175 كيلومترا شمال فيلنيوس في شمال ليتوانيا، 13 يناير 2023.
شعلة تتصاعد بعد انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من باسفاليس، على بعد 175 كيلومترا شمال فيلنيوس في شمال ليتوانيا، 13 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Paulius Zidonis
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في منطقة صناعية بمدينة رمات هشارون شمال تل أبيب.
وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، "وردت معلومات عن حادث انفجار خطير في مصنع تعاوني في رمات هشارون.
وأضافت الهيئة في تغريدة عبر منصة "إكس": "تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على عدة نقاط اشتعال. وقد تم تصنيف الحادث بأنه تحت السيطرة وسيتم التحقيق في الظروف المحيطة به".
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