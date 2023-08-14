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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتين-أوكرانيتين-1080084508.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين أوكرانيتين
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين أوكرانيتين
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجو في مناطقتي خاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T21:26+0000
2023-08-14T21:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار في الساعة 23:25 في منطقة خاركوف، وبعد دقيقتين - في منطقة دنيبروبتروفسك.بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن الإنذار في أجزاء من محافظة زابوروجيه والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في دونيتسك ولوغانسك.يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230813/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-ودوي-صفارات-الإنذار-في-8-مقاطعات-أوكرانية-1080036426.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين أوكرانيتين

21:26 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجو في مناطقتي خاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار في الساعة 23:25 في منطقة خاركوف، وبعد دقيقتين - في منطقة دنيبروبتروفسك.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
أمس, 21:33 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن الإنذار في أجزاء من محافظة زابوروجيه والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في دونيتسك ولوغانسك.
يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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