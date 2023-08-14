https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتين-أوكرانيتين-1080084508.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين أوكرانيتين
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين أوكرانيتين
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجو في مناطقتي خاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T21:26+0000
2023-08-14T21:26+0000
2023-08-14T21:26+0000
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ووفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار في الساعة 23:25 في منطقة خاركوف، وبعد دقيقتين - في منطقة دنيبروبتروفسك.بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن الإنذار في أجزاء من محافظة زابوروجيه والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في دونيتسك ولوغانسك.يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230813/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-ودوي-صفارات-الإنذار-في-8-مقاطعات-أوكرانية-1080036426.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين أوكرانيتين
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجو في مناطقتي خاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار في الساعة 23:25 في منطقة خاركوف، وبعد دقيقتين - في منطقة دنيبروبتروفسك.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن الإنذار في أجزاء من محافظة زابوروجيه والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في دونيتسك ولوغانسك.
يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية
على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.