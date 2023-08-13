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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-ودوي-صفارات-الإنذار-في-8-مقاطعات-أوكرانية-1080036426.html
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في 8 مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في 8 مقاطعات أوكرانية
شير بيانات الخرائط على الإنترنت، التي تم نشرها بواسطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إلى حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في ثماني مقاطعات أوكرانية. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T21:33+0000
2023-08-13T21:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وزارة الدفاع الروسية
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موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الوزارة أن هذه المقاطعات هي: تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، خاركوف، سومي، كيروفوغراد، نيكولاييف، وأوديسا. وتشمل أيضًا أجزاء من مقاطعة خيرسون، التي تخضع لسيطرة سلطات كييف.ووفقًا للبيانات المتاحة، تم رصد دوي صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة في الفترة من الساعة 23:21 إلى 21:23 بتوقيت موسكو.تجدر الإشارة إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.يذكر ان وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأحد، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، دون إصابات أو أضرار.وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "في 13 أغسطس/ آب، قرابة الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة من دون طيار ضد منشآت في أراضي الاتحاد الروسي".وأضافت أنه "تم رصد طائرة من دون طيار وتدميرها بوسائل الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي منطقة بيلغورود، ولم تقع إصابات أو أضرار".
https://sputnikarabic.ae/20230813/جنرال-أمريكي-يحذر-من-تحرك-عسكري-روسي-كفيل-بقلب-الطاولة-على-كييف-1080035001.html
https://sputnikarabic.ae/20230813/9-دول-أعلنت-إرسال-دبابات-إلى-أوكرانيا-ما-هي-وماذا-أرسلت-1080024047.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزارة الدفاع الروسية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وزارة الدفاع الروسية

إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في 8 مقاطعات أوكرانية

21:33 GMT 13.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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شير بيانات الخرائط على الإنترنت، التي تم نشرها بواسطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إلى حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في ثماني مقاطعات أوكرانية.
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الوزارة أن هذه المقاطعات هي: تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، خاركوف، سومي، كيروفوغراد، نيكولاييف، وأوديسا. وتشمل أيضًا أجزاء من مقاطعة خيرسون، التي تخضع لسيطرة سلطات كييف.
ووفقًا للبيانات المتاحة، تم رصد دوي صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة في الفترة من الساعة 23:21 إلى 21:23 بتوقيت موسكو.
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
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18:39 GMT
تجدر الإشارة إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات بعد يومين فقط من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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13:01 GMT
يذكر ان وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأحد، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، دون إصابات أو أضرار.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "في 13 أغسطس/ آب، قرابة الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة من دون طيار ضد منشآت في أراضي الاتحاد الروسي".
وأضافت أنه "تم رصد طائرة من دون طيار وتدميرها بوسائل الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي منطقة بيلغورود، ولم تقع إصابات أو أضرار".
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