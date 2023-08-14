https://sputnikarabic.ae/20230814/اشتباكات-بأسلحة-ثقيلة-بين-كتائب-مسلحة-في-العاصمة-طرابلس-1080084766.html

اشتباكات بأسلحة ثقيلة بين كتائب مسلحة في العاصمة طرابلس

اشتباكات بأسلحة ثقيلة بين كتائب مسلحة في العاصمة طرابلس

أفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، أن اشتباكات بين كتائب ليبية اندلعت منذ قليل في مناطق ⁧‫عين زارة‬⁩ و ⁧طريق... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T21:59+0000

2023-08-14T21:59+0000

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أخبار ليبيا اليوم

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وقد أعلن ‏آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، اقتحام قوة تابعة للواء 444 قتال لمقر جهاز الردع بمنطقة الداوون في ⁧‫ترهونة‬⁩.وقال عمار عبر صفحة جهاز الردع بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "أكثر من 70 آلية طوقت المقر وأجبرتهم على الاستسلام وتم حجزهم واستلام أسلحتهم".واندلعت المواجهات بين قوات "الردع" و"اللواء 444 قتال"، مما تسبب في تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، وسط مخاوف من تصاعد رقعة العنف المسلح.

https://sputnikarabic.ae/20230715/وزارة-النفط-في-طرابلس-تحذر-من-عواقب-إغلاق-حقول-النفط-والموانئ-في-ليبيا-1079091512.html

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أخبار ليبيا اليوم