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https://sputnikarabic.ae/20230814/اشتباكات-بأسلحة-ثقيلة-بين-كتائب-مسلحة-في-العاصمة-طرابلس-1080084766.html
اشتباكات بأسلحة ثقيلة بين كتائب مسلحة في العاصمة طرابلس
اشتباكات بأسلحة ثقيلة بين كتائب مسلحة في العاصمة طرابلس
أفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، أن اشتباكات بين كتائب ليبية اندلعت منذ قليل في مناطق ⁧‫عين زارة‬⁩ و ⁧طريق... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T21:59+0000
2023-08-14T22:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقد أعلن ‏آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، اقتحام قوة تابعة للواء 444 قتال لمقر جهاز الردع بمنطقة الداوون في ⁧‫ترهونة‬⁩.وقال عمار عبر صفحة جهاز الردع بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "أكثر من 70 آلية طوقت المقر وأجبرتهم على الاستسلام وتم حجزهم واستلام أسلحتهم".واندلعت المواجهات بين قوات "الردع" و"اللواء 444 قتال"، مما تسبب في تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، وسط مخاوف من تصاعد رقعة العنف المسلح.
https://sputnikarabic.ae/20230715/وزارة-النفط-في-طرابلس-تحذر-من-عواقب-إغلاق-حقول-النفط-والموانئ-في-ليبيا-1079091512.html
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

اشتباكات بأسلحة ثقيلة بين كتائب مسلحة في العاصمة طرابلس

21:59 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 22:31 GMT 14.08.2023)
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAاشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا
اشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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أفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، أن اشتباكات بين كتائب ليبية اندلعت منذ قليل في مناطق ⁧‫عين زارة‬⁩ و ⁧طريق الشوك‬⁩ والهضبة الخضراء ‬⁩ باستخدام السلاح الثقيل بجميع أنواعه.
وقد أعلن ‏آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، اقتحام قوة تابعة للواء 444 قتال لمقر جهاز الردع بمنطقة الداوون في ⁧‫ترهونة‬⁩.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
وزارة النفط في طرابلس تحذر من عواقب إغلاق حقول النفط والموانئ في ليبيا
15 يوليو, 13:07 GMT
وقال عمار عبر صفحة جهاز الردع بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "أكثر من 70 آلية طوقت المقر وأجبرتهم على الاستسلام وتم حجزهم واستلام أسلحتهم".
واندلعت المواجهات بين قوات "الردع" و"اللواء 444 قتال"، مما تسبب في تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، وسط مخاوف من تصاعد رقعة العنف المسلح.
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