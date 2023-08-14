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https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-أحدث-قناصة-روسية-في-منتدى-آرميا---2023-1080073764.html
الكشف عن أحدث قناصة روسية في منتدى "آرميا - 2023"
الكشف عن أحدث قناصة روسية في منتدى "آرميا - 2023"
صرّح رئيس مكتب تصميم "زيد"، فلاديمير ليزوف، أن مصنع ديغاريف "زيد" طوّر أحدث بندقية قنص من عيار 338 لابوا ماغنوم. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T15:27+0000
2023-08-14T15:27+0000
آرميا 2023
روسيا
سلاح روسيا
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وقال ليزوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير البندقية في غضون عامين، وقد وضعت بالفعل في عملية عسكرية تجريبية من قبل القوات الخاصة الروسية، بما في ذلك في ظروف القتال في سوريا وخلال العملية العسكرية الخاصة، وهناك ردود فعل إيجابية وردت".وأضاف ليزوف: "هنا في "آرميا" قدمنا نسخة مدنية. تحتوي البندقية على حوامل قضبان "بيكاتيني"، بحيث يمكن تجهيزها بأي بصريات، تصوير حراري، مشاهد ليلية، وكواتم صوت مختلفة".يُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، قرب العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/مشاهد-لانطلاق-قاذفات-البجعة-البيضاء-الاستراتيجية-إلى-القطب-المتجمد-الشمالي-فيديو--1080067150.html
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آرميا 2023, روسيا, سلاح روسيا
آرميا 2023, روسيا, سلاح روسيا

الكشف عن أحدث قناصة روسية في منتدى "آرميا - 2023"

15:27 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصوربندقية قنص
بندقية قنص - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرّح رئيس مكتب تصميم "زيد"، فلاديمير ليزوف، أن مصنع ديغاريف "زيد" طوّر أحدث بندقية قنص من عيار 338 لابوا ماغنوم.
وقال ليزوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير البندقية في غضون عامين، وقد وضعت بالفعل في عملية عسكرية تجريبية من قبل القوات الخاصة الروسية، بما في ذلك في ظروف القتال في سوريا وخلال العملية العسكرية الخاصة، وهناك ردود فعل إيجابية وردت".
وأضاف ليزوف: "هنا في "آرميا" قدمنا نسخة مدنية. تحتوي البندقية على حوامل قضبان "بيكاتيني"، بحيث يمكن تجهيزها بأي بصريات، تصوير حراري، مشاهد ليلية، وكواتم صوت مختلفة".
تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
مشاهد لانطلاق قاذفات "البجعة البيضاء" الاستراتيجية إلى القطب المتجمد الشمالي... فيديو
14:40 GMT
يُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، قرب العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
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