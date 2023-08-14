عربي
https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-مدرعة-تيغر--إم-الروسية-الجديدة-في-منتدى-آرميا---2023-فيديو-1080058689.html
الكشف عن مدرعة "تيغر- إم" الروسية الجديدة في منتدى "آرميا - 2023"... فيديو
الكشف عن مدرعة "تيغر- إم" الروسية الجديدة في منتدى "آرميا - 2023"... فيديو
رصدت وكالة "سبوتنتيك" مشاهد للمدرعة الروسية "تيغر- إم" الجديدة متعددة الأغراض، في منتدى "آرميا - 2023". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T12:02+0000
2023-08-14T12:02+0000
روسيا
سلاح روسيا
العالم
آرميا 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104200/29/1042002951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e1244b60af22f82f28c91e90c09572d.jpg
وتظهر المشاهد بأن المدرعة مزودة بدروع تمت إضافتها في النقاط الحرجة، بناء على الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتعتبر مدرعة "تيغر- إم" معدة لنقل العسكريين ومختلف الحمولات وجرّ المقطورات وتركيب الأسلحة والمعدات العسكرية مع توفير الحماية لها من الأعيرة النارية والألغام.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا - 2023".وأعرب بوتين خلال كلمته للمشاركين في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"عن أمله في أن يسمح المنتدى بتعزيز الشراكة العسكرية والتقنية لضمان الأمن في العالم.وعبّر بوتين عن تأكيده على أن "عقد المنتدى سيعزز الشراكة العسكرية والفنية لصالح الأمن والاستقرار في العالم الناشئ متعدد الأقطاب".وينعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/روستيخ-تكشف-عن-مجمع-رات-حديث-مضاد-للطائرات-دون-طيار-في-آرميا--2023-1080056083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104200/29/1042002951_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_7bf0647d1163e64cdf35cfcd5c0f8c1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, العالم, آرميا 2023
روسيا, سلاح روسيا, العالم, آرميا 2023

الكشف عن مدرعة "تيغر- إم" الروسية الجديدة في منتدى "آرميا - 2023"... فيديو

12:02 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا 2019" - سيارة "تيغر-إم" لنقل العسكريين ومختلف الحمولات
منتدى آرميا 2019 - سيارة تيغر-إم لنقل العسكريين ومختلف الحمولات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
رصدت وكالة "سبوتنتيك" مشاهد للمدرعة الروسية "تيغر- إم" الجديدة متعددة الأغراض، في منتدى "آرميا - 2023".
وتظهر المشاهد بأن المدرعة مزودة بدروع تمت إضافتها في النقاط الحرجة، بناء على الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتعتبر مدرعة "تيغر- إم" معدة لنقل العسكريين ومختلف الحمولات وجرّ المقطورات وتركيب الأسلحة والمعدات العسكرية مع توفير الحماية لها من الأعيرة النارية والألغام.
معرض آرميا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
"روستيخ" تكشف عن مجمع "رات" حديث مضاد للطائرات دون طيار في "آرميا – 2023"
11:24 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا - 2023".
وأعرب بوتين خلال كلمته للمشاركين في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"عن أمله في أن يسمح المنتدى بتعزيز الشراكة العسكرية والتقنية لضمان الأمن في العالم.
وعبّر بوتين عن تأكيده على أن "عقد المنتدى سيعزز الشراكة العسكرية والفنية لصالح الأمن والاستقرار في العالم الناشئ متعدد الأقطاب".
وينعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала