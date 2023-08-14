https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-مدرعة-تيغر--إم-الروسية-الجديدة-في-منتدى-آرميا---2023-فيديو-1080058689.html
الكشف عن مدرعة "تيغر- إم" الروسية الجديدة في منتدى "آرميا - 2023"... فيديو
الكشف عن مدرعة "تيغر- إم" الروسية الجديدة في منتدى "آرميا - 2023"... فيديو
رصدت وكالة "سبوتنتيك" مشاهد للمدرعة الروسية "تيغر- إم" الجديدة متعددة الأغراض، في منتدى "آرميا - 2023". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T12:02+0000
2023-08-14T12:02+0000
2023-08-14T12:02+0000
روسيا
سلاح روسيا
العالم
آرميا 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104200/29/1042002951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e1244b60af22f82f28c91e90c09572d.jpg
وتظهر المشاهد بأن المدرعة مزودة بدروع تمت إضافتها في النقاط الحرجة، بناء على الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتعتبر مدرعة "تيغر- إم" معدة لنقل العسكريين ومختلف الحمولات وجرّ المقطورات وتركيب الأسلحة والمعدات العسكرية مع توفير الحماية لها من الأعيرة النارية والألغام.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا - 2023".وأعرب بوتين خلال كلمته للمشاركين في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"عن أمله في أن يسمح المنتدى بتعزيز الشراكة العسكرية والتقنية لضمان الأمن في العالم.وعبّر بوتين عن تأكيده على أن "عقد المنتدى سيعزز الشراكة العسكرية والفنية لصالح الأمن والاستقرار في العالم الناشئ متعدد الأقطاب".وينعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/روستيخ-تكشف-عن-مجمع-رات-حديث-مضاد-للطائرات-دون-طيار-في-آرميا--2023-1080056083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104200/29/1042002951_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_7bf0647d1163e64cdf35cfcd5c0f8c1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, العالم, آرميا 2023
روسيا, سلاح روسيا, العالم, آرميا 2023
الكشف عن مدرعة "تيغر- إم" الروسية الجديدة في منتدى "آرميا - 2023"... فيديو
تابعنا عبر
رصدت وكالة "سبوتنتيك" مشاهد للمدرعة الروسية "تيغر- إم" الجديدة متعددة الأغراض، في منتدى "آرميا - 2023".
وتظهر المشاهد بأن المدرعة مزودة بدروع تمت إضافتها في النقاط الحرجة، بناء على الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتعتبر مدرعة "تيغر- إم" معدة لنقل العسكريين ومختلف الحمولات وجرّ المقطورات وتركيب الأسلحة والمعدات العسكرية مع توفير الحماية لها من الأعيرة النارية والألغام.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا - 2023".
وأعرب بوتين خلال كلمته للمشاركين في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"عن أمله في أن يسمح المنتدى بتعزيز الشراكة العسكرية والتقنية لضمان الأمن في العالم.
وعبّر بوتين عن تأكيده على أن "عقد المنتدى سيعزز الشراكة العسكرية والفنية لصالح الأمن والاستقرار في العالم الناشئ متعدد الأقطاب".
وينعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.