https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-مدرعة-تيغر--إم-الروسية-الجديدة-في-منتدى-آرميا---2023-فيديو-1080058689.html

الكشف عن مدرعة "تيغر- إم" الروسية الجديدة في منتدى "آرميا - 2023"... فيديو

الكشف عن مدرعة "تيغر- إم" الروسية الجديدة في منتدى "آرميا - 2023"... فيديو

رصدت وكالة "سبوتنتيك" مشاهد للمدرعة الروسية "تيغر- إم" الجديدة متعددة الأغراض، في منتدى "آرميا - 2023". 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T12:02+0000

2023-08-14T12:02+0000

2023-08-14T12:02+0000

روسيا

سلاح روسيا

العالم

آرميا 2023

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وتظهر المشاهد بأن المدرعة مزودة بدروع تمت إضافتها في النقاط الحرجة، بناء على الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتعتبر مدرعة "تيغر- إم" معدة لنقل العسكريين ومختلف الحمولات وجرّ المقطورات وتركيب الأسلحة والمعدات العسكرية مع توفير الحماية لها من الأعيرة النارية والألغام.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا - 2023".وأعرب بوتين خلال كلمته للمشاركين في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"عن أمله في أن يسمح المنتدى بتعزيز الشراكة العسكرية والتقنية لضمان الأمن في العالم.وعبّر بوتين عن تأكيده على أن "عقد المنتدى سيعزز الشراكة العسكرية والفنية لصالح الأمن والاستقرار في العالم الناشئ متعدد الأقطاب".وينعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.

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