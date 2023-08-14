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https://sputnikarabic.ae/20230814/روستيخ-تكشف-عن-مجمع-رات-حديث-مضاد-للطائرات-دون-طيار-في-آرميا--2023-1080056083.html
"روستيخ" تكشف عن مجمع "رات" حديث مضاد للطائرات دون طيار في "آرميا – 2023"
"روستيخ" تكشف عن مجمع "رات" حديث مضاد للطائرات دون طيار في "آرميا – 2023"
أعلنت شركة "روس إلكترونيكس" القابضة والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية على هامش منتدى "آرميا - 2023" عن ابتكار مجمع "رات" المتحرك ومتعدد الوظائف لموجهة الطائرات... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T11:24+0000
2023-08-14T11:24+0000
روسيا
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وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن أحد المصادر في شركة "روستيخ"، أن "المجمع يتألف من محطة رادار نشطة وأنظمة لكشف وتدمير الطائرات المسيرة ومعدات للرصد في ظروف الرؤية الليلية"، لافتا إلى أن "الفرق بين الإصدار الأول والمحدث أخيرا هو وجود مدفع مع نظام تفجير عن بعد للقذائف".وتم تطوير المجمع الحديث من قبل المتخصصين الروس، والذي يمكن من خلاله اكتشاف الطائرات المسيرة بحجم الطيور على مسافة أربعة كيلومترات. وعلى نفس المسافة يمكن تدميرها بواسطة وحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بعد بمدفع 30 ملم ونظام التحكم في تفجير القذيفة.ويقوم "رات" بمسح الهواء في الوضع التلقائي، ويتعرف على قنوات التحكم بالطائرات المسيرة الموجودة على مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب مجمع الاستطلاع والمسح الإلكتروني البصري على برج مراقبة المعدات ويمكن التحكم فيها في حالة انعدام الرؤية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/افتتاح-منتدى-آرميا---2023-وشويغو-يتفقد-الأسلحة-الجديدة-المعروضة-فيديو-1080047783.html
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روسيا

"روستيخ" تكشف عن مجمع "رات" حديث مضاد للطائرات دون طيار في "آرميا – 2023"

11:24 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الانتقال إلى بنك الصورمعرض "آرميا 2022"
معرض آرميا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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أعلنت شركة "روس إلكترونيكس" القابضة والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية على هامش منتدى "آرميا - 2023" عن ابتكار مجمع "رات" المتحرك ومتعدد الوظائف لموجهة الطائرات المسيرة.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن أحد المصادر في شركة "روستيخ"، أن "المجمع يتألف من محطة رادار نشطة وأنظمة لكشف وتدمير الطائرات المسيرة ومعدات للرصد في ظروف الرؤية الليلية"، لافتا إلى أن "الفرق بين الإصدار الأول والمحدث أخيرا هو وجود مدفع مع نظام تفجير عن بعد للقذائف".
افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا -2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
افتتاح منتدى "آرميا - 2023" وشويغو يتفقد الأسلحة الجديدة المعروضة... فيديو
10:08 GMT
وتم تطوير المجمع الحديث من قبل المتخصصين الروس، والذي يمكن من خلاله اكتشاف الطائرات المسيرة بحجم الطيور على مسافة أربعة كيلومترات. وعلى نفس المسافة يمكن تدميرها بواسطة وحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بعد بمدفع 30 ملم ونظام التحكم في تفجير القذيفة.
ويقوم "رات" بمسح الهواء في الوضع التلقائي، ويتعرف على قنوات التحكم بالطائرات المسيرة الموجودة على مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب مجمع الاستطلاع والمسح الإلكتروني البصري على برج مراقبة المعدات ويمكن التحكم فيها في حالة انعدام الرؤية.
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