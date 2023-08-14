عربي
https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-نظام-قيادة-وتحكم-جديد-في-منتدى-آرميا---2023--1080059990.html
الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد في منتدى "آرميا - 2023"
الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد في منتدى "آرميا - 2023"
ذكرت الخدمة الصحيفة لشركة "روس إلكترونيكس" القابضة والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية أنه تم الكشف عن نظام التحكم الآلي المحدث "بوليانا - دي 4 إم 1" لأول مرة في... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T12:31+0000
2023-08-14T12:32+0000
روسيا
سلاح روسيا
آرميا 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/03/1065944284_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4277305df20dcec903480569dfd7bf6d.jpg
وجاء في البيان: "لأول مرة، قدمت "روس إلكترونيكس" تعديلا محدثا لنظام القيادة والتحكم الآلي "بوليانا - دي 4 إم 1" في منتدى "آرميا - 2023".وأشارت الشركة إلى أن "بوليانا"، في وقت سابق، كانت تعمل فقط على مجمعات الصورايخ المضادة للطائرات بعيدة المدى "إس-300" والمتوسطة "بوك" والقصيرة المدى "تور وتونغوسكا".ويقع نظام التحكم الآلي الجديد على أربع مركبات ويتكون من مركز قيادة وتحكم، بالإضافة إلى النسخة المحمولة من إصدار "بوليانا - دي 4 إم 1"، التي تتضمن مقر عمل آلي مستقل مصمم لتجهيز مراكز القيادة الثابتة للقوات.ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرات-مسيرة-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود--1080056869.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/03/1065944284_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_a34e4699b49db10768a30a58a0712a6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, آرميا 2023
روسيا, سلاح روسيا, آرميا 2023

الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد في منتدى "آرميا - 2023"

12:31 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 14.08.2023)
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصورمنتجات مجمع "ألماز - أنتي" للدفاع الجوي
منتجات مجمع ألماز - أنتي للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Евгений Одиноков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت الخدمة الصحيفة لشركة "روس إلكترونيكس" القابضة والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية أنه تم الكشف عن نظام التحكم الآلي المحدث "بوليانا - دي 4 إم 1" لأول مرة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".
وجاء في البيان: "لأول مرة، قدمت "روس إلكترونيكس" تعديلا محدثا لنظام القيادة والتحكم الآلي "بوليانا - دي 4 إم 1" في منتدى "آرميا - 2023".

وتابع البيان: "المجمع الذي تم تحديثه قادر على التفاعل مع طائرات القوات الجوية والبحرية".

وأشارت الشركة إلى أن "بوليانا"، في وقت سابق، كانت تعمل فقط على مجمعات الصورايخ المضادة للطائرات بعيدة المدى "إس-300" والمتوسطة "بوك" والقصيرة المدى "تور وتونغوسكا".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود
11:33 GMT
ويقع نظام التحكم الآلي الجديد على أربع مركبات ويتكون من مركز قيادة وتحكم، بالإضافة إلى النسخة المحمولة من إصدار "بوليانا - دي 4 إم 1"، التي تتضمن مقر عمل آلي مستقل مصمم لتجهيز مراكز القيادة الثابتة للقوات.
ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала