https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-نظام-قيادة-وتحكم-جديد-في-منتدى-آرميا---2023--1080059990.html
الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد في منتدى "آرميا - 2023"
الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد في منتدى "آرميا - 2023"
ذكرت الخدمة الصحيفة لشركة "روس إلكترونيكس" القابضة والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية أنه تم الكشف عن نظام التحكم الآلي المحدث "بوليانا - دي 4 إم 1" لأول مرة في... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T12:31+0000
2023-08-14T12:31+0000
2023-08-14T12:32+0000
روسيا
سلاح روسيا
آرميا 2023
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وجاء في البيان: "لأول مرة، قدمت "روس إلكترونيكس" تعديلا محدثا لنظام القيادة والتحكم الآلي "بوليانا - دي 4 إم 1" في منتدى "آرميا - 2023".وأشارت الشركة إلى أن "بوليانا"، في وقت سابق، كانت تعمل فقط على مجمعات الصورايخ المضادة للطائرات بعيدة المدى "إس-300" والمتوسطة "بوك" والقصيرة المدى "تور وتونغوسكا".ويقع نظام التحكم الآلي الجديد على أربع مركبات ويتكون من مركز قيادة وتحكم، بالإضافة إلى النسخة المحمولة من إصدار "بوليانا - دي 4 إم 1"، التي تتضمن مقر عمل آلي مستقل مصمم لتجهيز مراكز القيادة الثابتة للقوات.ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرات-مسيرة-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود--1080056869.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, آرميا 2023
روسيا, سلاح روسيا, آرميا 2023
الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد في منتدى "آرميا - 2023"
12:31 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
ذكرت الخدمة الصحيفة لشركة "روس إلكترونيكس" القابضة والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية أنه تم الكشف عن نظام التحكم الآلي المحدث "بوليانا - دي 4 إم 1" لأول مرة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".
وجاء في البيان: "لأول مرة، قدمت "روس إلكترونيكس" تعديلا محدثا لنظام القيادة والتحكم الآلي "بوليانا - دي 4 إم 1" في منتدى "آرميا - 2023".
وتابع البيان: "المجمع الذي تم تحديثه قادر على التفاعل مع طائرات القوات الجوية والبحرية".
وأشارت الشركة إلى أن "بوليانا"، في وقت سابق، كانت تعمل فقط على مجمعات الصورايخ المضادة للطائرات بعيدة المدى "إس-300" والمتوسطة "بوك" والقصيرة المدى "تور وتونغوسكا".
ويقع نظام التحكم الآلي الجديد على أربع مركبات ويتكون من مركز قيادة وتحكم، بالإضافة إلى النسخة المحمولة من إصدار "بوليانا - دي 4 إم 1"، التي تتضمن مقر عمل آلي مستقل مصمم لتجهيز مراكز القيادة الثابتة للقوات.
ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.