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المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 خرقا لمقاتلات وطائرات من دون طيار تابعة لقوات "التحالف" الأمريكي. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T19:57+0000
2023-08-14T19:57+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية، إن "التحالف الدولي بقيادة أمريكا في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 12 مرة في اليوم فيما يتعلق برحلات الطائرات من دون طيار غير المنسقة مع الجانب الروسي".وأضاف كوليت: "التحالف انتهك خلال النهار في 12 حالة بروتوكولات منع التصادم الموقعة في 9 كانون الأول / ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح كوليت أنه في منطقة التنف، حيث تمر رحلات الخطوط الجوية الدولية، سُجل 13 انتهاكا من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف - 35"، وزوج واحد من مقاتلات "إف- 16"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، ومركبة جوية متعددة الأغراض دون طيار "إم كيو-1 سي" التابعة للتحالف.وأشار كوليت إلى أنه بمثل هذه الإجراءات يواصل "التحالف" خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في الأجواء السورية.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا

19:57 GMT 14.08.2023
© Photo / Ministry of defence of the Russian Federationأول مرة تم تنفذ عملية جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية من قاعدة "حميميم" السورية
أول مرة تم تنفذ عملية جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية من قاعدة حميميم السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Photo / Ministry of defence of the Russian Federation
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 خرقا لمقاتلات وطائرات من دون طيار تابعة لقوات "التحالف" الأمريكي.
وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية، إن "التحالف الدولي بقيادة أمريكا في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 12 مرة في اليوم فيما يتعلق برحلات الطائرات من دون طيار غير المنسقة مع الجانب الروسي".
وأضاف كوليت: "التحالف انتهك خلال النهار في 12 حالة بروتوكولات منع التصادم الموقعة في 9 كانون الأول / ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
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18:46 GMT
وأوضح كوليت أنه في منطقة التنف، حيث تمر رحلات الخطوط الجوية الدولية، سُجل 13 انتهاكا من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف - 35"، وزوج واحد من مقاتلات "إف- 16"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، ومركبة جوية متعددة الأغراض دون طيار "إم كيو-1 سي" التابعة للتحالف.
وأشار كوليت إلى أنه بمثل هذه الإجراءات يواصل "التحالف" خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في الأجواء السورية.
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