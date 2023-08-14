https://sputnikarabic.ae/20230814/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-12-انتهاكا-لبروتوكول-منع-التصادم-في-سوريا-1080083037.html
المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 خرقا لمقاتلات وطائرات من دون طيار تابعة لقوات "التحالف" الأمريكي. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T19:57+0000
2023-08-14T19:57+0000
2023-08-14T19:57+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية، إن "التحالف الدولي بقيادة أمريكا في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 12 مرة في اليوم فيما يتعلق برحلات الطائرات من دون طيار غير المنسقة مع الجانب الروسي".وأضاف كوليت: "التحالف انتهك خلال النهار في 12 حالة بروتوكولات منع التصادم الموقعة في 9 كانون الأول / ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح كوليت أنه في منطقة التنف، حيث تمر رحلات الخطوط الجوية الدولية، سُجل 13 انتهاكا من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف - 35"، وزوج واحد من مقاتلات "إف- 16"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، ومركبة جوية متعددة الأغراض دون طيار "إم كيو-1 سي" التابعة للتحالف.وأشار كوليت إلى أنه بمثل هذه الإجراءات يواصل "التحالف" خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في الأجواء السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/طائرة-انتحارية-تركية-تدمر-موقعا-لمسلحي-واشنطن-شرقي-سوريا-1080081694.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 خرقا لمقاتلات وطائرات من دون طيار تابعة لقوات "التحالف" الأمريكي.
وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية، إن "التحالف الدولي بقيادة أمريكا في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 12 مرة في اليوم فيما يتعلق برحلات الطائرات من دون طيار غير المنسقة مع الجانب الروسي".
وأضاف كوليت: "التحالف انتهك خلال النهار في 12 حالة بروتوكولات منع التصادم الموقعة في 9 كانون الأول / ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأوضح كوليت أنه في منطقة التنف، حيث تمر رحلات الخطوط الجوية الدولية، سُجل 13 انتهاكا من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف - 35"، وزوج واحد من مقاتلات "إف- 16"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، ومركبة جوية متعددة الأغراض دون طيار "إم كيو-1 سي" التابعة للتحالف.
وأشار كوليت إلى أنه بمثل هذه الإجراءات يواصل "التحالف" خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في الأجواء السورية.