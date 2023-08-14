https://sputnikarabic.ae/20230814/انطلاق-المنتدى-العسكري-التقني-الدولي-آرميا---2023-1080069800.html

انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"

انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"

انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2023"

2023-08-14T15:49+0000

2023-08-14T15:49+0000

2023-08-14T15:49+0000

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آرميا 2023

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وكشفت المؤسسات والشركات الروسية المشاركة في اليوم الأول من المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023" عن أسلحة روسية لا مثيل لها.اقرأ أيضا - أسلحة روسية "لا مثيل لها" تكشف في اليوم الأول من "آرميا -2023"... صور وفيديووتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبنكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".شاهدوا المزيد على التاغ الخاص بالمنتدى - المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"

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