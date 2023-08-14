انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"
انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"، في كوبينكا قرب العاصمة الروسية موسكو.
وكشفت المؤسسات والشركات الروسية المشاركة في اليوم الأول من المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023" عن أسلحة روسية لا مثيل لها.
وتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبنكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
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قاذفة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
طائرة دون طيار إيرانية "هيسا أبابيل" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
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طائرة دون طيار إيرانية "هيسا أبابيل" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالفرقة العسكرية الموسيقية في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
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الفرقة العسكرية الموسيقية في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "كاماز" الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
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جناح شركة "كاماز" الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورأعلام الدول المشاركة في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
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أعلام الدول المشاركة في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنماذج من المعدات العسكرية والأسلحة في جناح وزارة الدفاع الصينية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
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نماذج من المعدات العسكرية والأسلحة في جناح وزارة الدفاع الصينية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالعسكريون الأجانب في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
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© Sputnik . Maksim Blinov/
العسكريون الأجانب في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمسيرات الإيرانية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
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المسيرات الإيرانية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنماذج من المعدات العسكرية والأسلحة في جناح وزارة الدفاع الصينية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
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نماذج من المعدات العسكرية والأسلحة في جناح وزارة الدفاع الصينية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنموذج للمسيرة الإيرانية "شاهين" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
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نموذج للمسيرة الإيرانية "شاهين" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورضباط الجيش الصيني في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
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ضباط الجيش الصيني في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور
مقاتلة متعددة الوظائف من طراز "سو-57" من الجيل الخامس، في معرض المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في كوبينكا في ضواحي موسكو
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مقاتلة متعددة الوظائف من طراز "سو-57" من الجيل الخامس، في معرض المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في كوبينكا في ضواحي موسكو
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنظام الصواريخ الإيرانية المضادة للدبابات إف-365 في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
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نظام الصواريخ الإيرانية المضادة للدبابات إف-365 في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي -14 "أرماتا" في جناح شركة "أورال فاغون زافود" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
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دبابة تي -14 "أرماتا" في جناح شركة "أورال فاغون زافود" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
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مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورأحد المشاركين في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مقدمة مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
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أحد المشاركين في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مقدمة مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
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