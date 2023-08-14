عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230814/انطلاق-المنتدى-العسكري-التقني-الدولي-آرميا---2023-1080069800.html
انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"
انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"
انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2023"
2023-08-14T15:49+0000
2023-08-14T15:49+0000
وسائط متعددة
صور
رصد عسكري
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
آرميا 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080073311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c49947fd566918c345650aafd6c1d6ec.jpg
وكشفت المؤسسات والشركات الروسية المشاركة في اليوم الأول من المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023" عن أسلحة روسية لا مثيل لها.اقرأ أيضا - أسلحة روسية "لا مثيل لها" تكشف في اليوم الأول من "آرميا -2023"... صور وفيديووتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبنكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".شاهدوا المزيد على التاغ الخاص بالمنتدى - المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080073311_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4426d6509de96c259016b10946c1aa86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتدى آرميا 2023" الجيش 2023
منتدى آرميا 2023" الجيش 2023

انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"

15:49 GMT 14.08.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"، في كوبينكا قرب العاصمة الروسية موسكو.
وكشفت المؤسسات والشركات الروسية المشاركة في اليوم الأول من المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023" عن أسلحة روسية لا مثيل لها.
اقرأ أيضا - أسلحة روسية "لا مثيل لها" تكشف في اليوم الأول من "آرميا -2023"... صور وفيديو
وتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبنكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
قاذفة سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
قاذفة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة دون طيار إيرانية "هيسا أبابيل" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"

طائرة دون طيار إيرانية &quot;هيسا أبابيل&quot; في مركز &quot;باتريوت&quot; للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني &quot;آرميا-2023&quot; - سبوتنيك عربي
2/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرة دون طيار إيرانية "هيسا أبابيل" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالفرقة العسكرية الموسيقية في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
الفرقة العسكرية الموسيقية في المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات - سبوتنيك عربي
3/16
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
الفرقة العسكرية الموسيقية في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "كاماز" الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
جناح شركة كاماز الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي
4/16
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
جناح شركة "كاماز" الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورأعلام الدول المشاركة في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
أعلام الدول المشاركة في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات - سبوتنيك عربي
5/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعلام الدول المشاركة في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنماذج من المعدات العسكرية والأسلحة في جناح وزارة الدفاع الصينية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
نماذج من المعدات العسكرية والأسلحة في جناح وزارة الدفاع الصينية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي
6/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
نماذج من المعدات العسكرية والأسلحة في جناح وزارة الدفاع الصينية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالعسكريون الأجانب في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
العسكريون الأجانب في المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات - سبوتنيك عربي
7/16
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
العسكريون الأجانب في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمسيرات الإيرانية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
المسيرات الإيرانية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي
8/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
المسيرات الإيرانية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنماذج من المعدات العسكرية والأسلحة في جناح وزارة الدفاع الصينية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
نماذج من المعدات العسكرية والأسلحة في جناح وزارة الدفاع الصينية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي
9/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
نماذج من المعدات العسكرية والأسلحة في جناح وزارة الدفاع الصينية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنموذج للمسيرة الإيرانية "شاهين" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
نموذج للمسيرة الإيرانية شاهين في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي
10/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
نموذج للمسيرة الإيرانية "شاهين" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورضباط الجيش الصيني في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
ضباط الجيش الصيني في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي
11/16
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
ضباط الجيش الصيني في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلة متعددة الوظائف من طراز "سو-57" من الجيل الخامس، في معرض المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في كوبينكا في ضواحي موسكو

مقاتلة متعددة الوظائف من طراز &quot;سو-57&quot; من الجيل الخامس، في معرض المنتدى العسكري التقني &quot;آرميا-2023&quot; في كوبينكا في ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلة متعددة الوظائف من طراز "سو-57" من الجيل الخامس، في معرض المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في كوبينكا في ضواحي موسكو

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنظام الصواريخ الإيرانية المضادة للدبابات إف-365 في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
نظام الصواريخ الإيرانية المضادة للدبابات إف-365 في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي
13/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
نظام الصواريخ الإيرانية المضادة للدبابات إف-365 في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي -14 "أرماتا" في جناح شركة "أورال فاغون زافود" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
دبابة تي -14 أرماتا في جناح شركة أورال فاغون زافود في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
دبابة تي -14 "أرماتا" في جناح شركة "أورال فاغون زافود" في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي
15/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورأحد المشاركين في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مقدمة مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
أحد المشاركين في المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 في مقدمة مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
أحد المشاركين في المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023" في مقدمة مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات
شاهدوا المزيد على التاغ الخاص بالمنتدى - المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала