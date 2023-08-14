https://sputnikarabic.ae/20230814/أسلحة-روسية-لا-مثيل-لها-تكشف-في-اليوم-الأول-من-آرميا--2023-صور-وفيديو--1080067996.html

أسلحة روسية "لا مثيل لها" تكشف في اليوم الأول من "آرميا -2023"... صور وفيديو

أسلحة روسية "لا مثيل لها" تكشف في اليوم الأول من "آرميا -2023"... صور وفيديو

كشفت المؤسسات والشركات الروسية المشاركة في المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الاثنين، قرب العاصمة الروسية موسكو. 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T15:17+0000

2023-08-14T15:17+0000

2023-08-14T15:26+0000

رصد عسكري

روسيا

آرميا 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080069706_0:226:3186:2018_1920x0_80_0_0_79b41c6cd42396847d91b334474f70be.jpg

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن نحو 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا - 2023".وأظهرت الأقسام التابعة للشركات الروسية عددا فريدا من المعدات المميزة والتي من شأنها أن تقدم دعما كبيرا للقوات الروسية، ويقدم لكم فريق "سبوتنيك" في هذا التقرير أبرز المعدات والأسلحة التي كُشف عنها اليوم في المعرض:"كا - 52" بحرية بترسانة "فتاكة" رصدت عدسة "سبوتنيك" نسخة مطورة من المروحية الروسية "كا - 52" البحرية، والتي كان لها دورا هاما ورئيسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة."تي - 72" تتزود بنظام تشتيت المسيرات "تريتون"زودت الدبابة الروسية "تي - 72 بي 3 إم" بنظام مخصص لتشتيت المسيرات المعادية، يحمل اسم "تريتون"، يهدف إلى إفشال عمل المسيرات المعادية.الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد "بوليانا - دي 4 إم 1"ذكرت الخدمة الصحيفة لشركة "روس إلكترونيكس" القابضة، والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، أنه تم الكشف عن نظام التحكم الآلي المحدث "بوليانا - دي 4 إم 1" لأول مرة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".وتابع البيان: "المجمع الذي تم تحديثه قادر على التفاعل مع طائرات القوات الجوية والبحرية".مجمع "رات" حديث مضاد للطائرات دون طيارأعلنت شركة "روس إلكترونيكس" القابضة والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، على هامش منتدى "آرميا - 2023"، عن ابتكار مجمع "رات" المتحرك ومتعدد الوظائف لموجهة الطائرات المسيرة.الكشف عن مدرعة "تايغر- إم" الروسية الجديدةرصدت وكالة "سبوتنتيك" مشاهد للمدرعة الروسية "تايغر- إم" الجديدة المتعددة الأغراض، في منتدى "آرميا - 2023".وتعتبر مدرعة "تيغر- إم" معدة لنقل العسكريين ومختلف الحمولات وجرّ المقطورات وتركيب الأسلحة والمعدات العسكرية، مع توفير الحماية لها من الأعيرة النارية والألغام.نماذج مطاطية لمدرعات روسية هدفها خداع وتشتيت العدوكُشف خلال منتدى "آرميا - 2023" عن نماذج مطاطية لمدرعات روسية صُممت خصصيًا لهدف تشتيت وخداع القوات المعادية في ظروف المعركة الحقيقة.وتظهر صور لنماذج مطاطية من الدبابة "تي - 80" ومنظومة "بانتسير- إس" للدفاع الجوي الروسي صُممت بهدف خداع العدو.محرك متطور لطائرة "ياك - 130 إم" الروسيةقدمت شركة "روستيخ" المتحدة للمحركات نموذجا لمحرك "إس إم - 100"، الواعد لطائرة التدريب القتالية "ياك - 130 إم" المطورة في المنتدى الفني العسكري"آرميا - 2023".وحقق المصممون ذلك من خلال زيادة نسبة الضغط، وتركيب ضاغط حديث منخفض الضغط من ثلاث مراحل، وإدخال مكونات غرفة احتراق مطورة، وتوربينات ذات موثوقية عالية."روستيخ" تكشف لأول مرة عن مدفع "مالفا"صرّحت مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية للتصنيع العسكري، اليوم الاثنين، بأنه سيتم عرض المدفع الروسي الذاتي الحركة "مالفا" من عيار 152 ملم لأول مرة في منتدى "آرميا - 2023" .وقال النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف، لوكالة "سبوتنيك"، قبيل المعرض: "يتم إنشاء نسخة محدثة من "مالفا" بمدى أكبر لمواجهة مدافع هاوتزر التابعة لـ"الناتو".دبابات وآليات "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانياصرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن منظمي منتدى "آرميا - 2023" سيعرضون المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها من القوات الأوكرانية في المنتدى العسكري التقني الدولي.وأضاف: "المعرض سيشمل عدة عينات من المدرعات الغربية، بما في ذلك مركبات مشاة قتالية".شويغو: ظروف المعركة الحقيقية بينت أن المعدات الغربية ليست خالية من العيوب صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن "المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع، تبين أنها ليست خالية من العيوب في ظروف المعركة الحقيقية".وأشار الوزير في افتتاح المنتدى، إلى أنه "سيتم التعرف على مشاريع الشركات والمؤسسات البحثية الروسية، بالإضافة إلى جانب المشروعات في إطار أمر دفاع الدولة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, آرميا 2023