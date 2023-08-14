https://sputnikarabic.ae/20230814/أسلحة-روسية-لا-مثيل-لها-تكشف-في-اليوم-الأول-من-آرميا--2023-صور-وفيديو--1080067996.html
أسلحة روسية "لا مثيل لها" تكشف في اليوم الأول من "آرميا -2023"... صور وفيديو
أسلحة روسية "لا مثيل لها" تكشف في اليوم الأول من "آرميا -2023"... صور وفيديو
كشفت المؤسسات والشركات الروسية المشاركة في المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الاثنين، قرب العاصمة الروسية موسكو. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T15:17+0000
2023-08-14T15:17+0000
2023-08-14T15:26+0000
رصد عسكري
روسيا
آرميا 2023
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وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن نحو 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا - 2023".وأظهرت الأقسام التابعة للشركات الروسية عددا فريدا من المعدات المميزة والتي من شأنها أن تقدم دعما كبيرا للقوات الروسية، ويقدم لكم فريق "سبوتنيك" في هذا التقرير أبرز المعدات والأسلحة التي كُشف عنها اليوم في المعرض:"كا - 52" بحرية بترسانة "فتاكة" رصدت عدسة "سبوتنيك" نسخة مطورة من المروحية الروسية "كا - 52" البحرية، والتي كان لها دورا هاما ورئيسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة."تي - 72" تتزود بنظام تشتيت المسيرات "تريتون"زودت الدبابة الروسية "تي - 72 بي 3 إم" بنظام مخصص لتشتيت المسيرات المعادية، يحمل اسم "تريتون"، يهدف إلى إفشال عمل المسيرات المعادية.الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد "بوليانا - دي 4 إم 1"ذكرت الخدمة الصحيفة لشركة "روس إلكترونيكس" القابضة، والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، أنه تم الكشف عن نظام التحكم الآلي المحدث "بوليانا - دي 4 إم 1" لأول مرة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".وتابع البيان: "المجمع الذي تم تحديثه قادر على التفاعل مع طائرات القوات الجوية والبحرية".مجمع "رات" حديث مضاد للطائرات دون طيارأعلنت شركة "روس إلكترونيكس" القابضة والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، على هامش منتدى "آرميا - 2023"، عن ابتكار مجمع "رات" المتحرك ومتعدد الوظائف لموجهة الطائرات المسيرة.الكشف عن مدرعة "تايغر- إم" الروسية الجديدةرصدت وكالة "سبوتنتيك" مشاهد للمدرعة الروسية "تايغر- إم" الجديدة المتعددة الأغراض، في منتدى "آرميا - 2023".وتعتبر مدرعة "تيغر- إم" معدة لنقل العسكريين ومختلف الحمولات وجرّ المقطورات وتركيب الأسلحة والمعدات العسكرية، مع توفير الحماية لها من الأعيرة النارية والألغام.نماذج مطاطية لمدرعات روسية هدفها خداع وتشتيت العدوكُشف خلال منتدى "آرميا - 2023" عن نماذج مطاطية لمدرعات روسية صُممت خصصيًا لهدف تشتيت وخداع القوات المعادية في ظروف المعركة الحقيقة.وتظهر صور لنماذج مطاطية من الدبابة "تي - 80" ومنظومة "بانتسير- إس" للدفاع الجوي الروسي صُممت بهدف خداع العدو.محرك متطور لطائرة "ياك - 130 إم" الروسيةقدمت شركة "روستيخ" المتحدة للمحركات نموذجا لمحرك "إس إم - 100"، الواعد لطائرة التدريب القتالية "ياك - 130 إم" المطورة في المنتدى الفني العسكري"آرميا - 2023".وحقق المصممون ذلك من خلال زيادة نسبة الضغط، وتركيب ضاغط حديث منخفض الضغط من ثلاث مراحل، وإدخال مكونات غرفة احتراق مطورة، وتوربينات ذات موثوقية عالية."روستيخ" تكشف لأول مرة عن مدفع "مالفا"صرّحت مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية للتصنيع العسكري، اليوم الاثنين، بأنه سيتم عرض المدفع الروسي الذاتي الحركة "مالفا" من عيار 152 ملم لأول مرة في منتدى "آرميا - 2023" .وقال النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف، لوكالة "سبوتنيك"، قبيل المعرض: "يتم إنشاء نسخة محدثة من "مالفا" بمدى أكبر لمواجهة مدافع هاوتزر التابعة لـ"الناتو".دبابات وآليات "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانياصرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن منظمي منتدى "آرميا - 2023" سيعرضون المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها من القوات الأوكرانية في المنتدى العسكري التقني الدولي.وأضاف: "المعرض سيشمل عدة عينات من المدرعات الغربية، بما في ذلك مركبات مشاة قتالية".شويغو: ظروف المعركة الحقيقية بينت أن المعدات الغربية ليست خالية من العيوب صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن "المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع، تبين أنها ليست خالية من العيوب في ظروف المعركة الحقيقية".وأشار الوزير في افتتاح المنتدى، إلى أنه "سيتم التعرف على مشاريع الشركات والمؤسسات البحثية الروسية، بالإضافة إلى جانب المشروعات في إطار أمر دفاع الدولة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, آرميا 2023
رصد عسكري, روسيا, آرميا 2023
أسلحة روسية "لا مثيل لها" تكشف في اليوم الأول من "آرميا -2023"... صور وفيديو
15:17 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
كشفت المؤسسات والشركات الروسية المشاركة في المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الاثنين، قرب العاصمة الروسية موسكو.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن نحو 80 مؤسسة تعرض
منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا - 2023".
وعبر بوتين عن تأكيده على أن عقد المنتدى سيعزز الشراكة العسكرية والفنية لصالح الأمن والاستقرار في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب.
وأظهرت الأقسام التابعة للشركات الروسية عددا فريدا من المعدات المميزة والتي من شأنها أن تقدم دعما كبيرا للقوات الروسية، ويقدم لكم فريق "سبوتنيك" في هذا التقرير أبرز المعدات والأسلحة التي كُشف عنها اليوم في المعرض:
"كا - 52" بحرية بترسانة "فتاكة"
رصدت عدسة "سبوتنيك" نسخة مطورة من المروحية الروسية "كا - 52" البحرية، والتي كان لها دورا هاما ورئيسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتظهر المشاهد تزويد المروحية بترسانة من الأسلحة والصواريخ المتعددة الأغراض، تجعل من المقاتلة الروسية سلاحا ذو قدرة فريدة على تنفيذ المهام العسكرية.
"تي - 72" تتزود بنظام تشتيت المسيرات "تريتون"
زودت الدبابة الروسية "تي - 72 بي 3 إم" بنظام مخصص لتشتيت المسيرات المعادية، يحمل اسم "تريتون"، يهدف إلى إفشال عمل المسيرات المعادية.
ويظهر في الفيديو دبابة "تي - 72 بي 3 إم" بنظام "تريتون" الذي يعمل على قطع الإشارة والاتصالات بين الطائرات دون طيار المعادية ومشغليها، ما يبطل مفعولها، إذ يظهر النظام على شكل قُمع تم تركيبه على برج الدبابة.
الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد "بوليانا - دي 4 إم 1"
ذكرت الخدمة الصحيفة لشركة "روس إلكترونيكس" القابضة
، والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، أنه تم الكشف عن نظام التحكم الآلي المحدث "بوليانا - دي 4 إم 1" لأول مرة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".
وجاء في البيان: "لأول مرة، قدمت "روس إلكترونيكس" تعديلا محدثا لنظام القيادة والتحكم الآلي "بوليانا - دي 4 إم 1" في منتدى "آرميا - 2023".
وتابع البيان: "المجمع الذي تم تحديثه قادر على التفاعل مع طائرات القوات الجوية والبحرية".
مجمع "رات" حديث مضاد للطائرات دون طيار
أعلنت شركة "روس إلكترونيكس" القابضة
والتابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، على هامش منتدى "آرميا - 2023"، عن ابتكار مجمع "رات" المتحرك ومتعدد الوظائف لموجهة الطائرات المسيرة.
وذكرت وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن أحد المصادر في شركة "روستيخ"، أن "المجمع يتألف من محطة رادار نشطة وأنظمة لكشف وتدمير الطائرات المسيرة ومعدات للرصد في ظروف الرؤية الليلية"، لافتا إلى أن "الفرق بين الإصدار الأول والمحدث أخيرا هو وجود مدفع مع نظام تفجير عن بعد للقذائف".
الكشف عن مدرعة "تايغر- إم" الروسية الجديدة
رصدت وكالة "سبوتنتيك" مشاهد للمدرعة الروسية "تايغر- إم"
الجديدة المتعددة الأغراض، في منتدى "آرميا - 2023".
وتظهر المشاهد بأن المدرعة مزودة بدروع تمت إضافتها في النقاط الحرجة، بناء على الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتعتبر مدرعة "تيغر- إم" معدة لنقل العسكريين ومختلف الحمولات وجرّ المقطورات وتركيب الأسلحة والمعدات العسكرية، مع توفير الحماية لها من الأعيرة النارية والألغام.
نماذج مطاطية لمدرعات روسية هدفها خداع وتشتيت العدو
كُشف خلال منتدى "آرميا - 2023" عن نماذج مطاطية لمدرعات روسية صُممت
خصصيًا لهدف تشتيت وخداع القوات المعادية في ظروف المعركة الحقيقة.
وتهدف هذه النماذج الوهمية إلى تشتيت القوات المعادية وتجنيب القوات الروسية العاملة في أرض المعركة من عمليات الاستهداف، عن طريق خداع قوات العدو بالنماذج المطاطية.
وتظهر صور لنماذج مطاطية من الدبابة "تي - 80" ومنظومة "بانتسير- إس" للدفاع الجوي الروسي صُممت بهدف خداع العدو.
محرك متطور لطائرة "ياك - 130 إم" الروسية
قدمت شركة "روستيخ" المتحدة للمحركات نموذجا لمحرك "إس إم - 100"، الواعد لطائرة التدريب القتالية "ياك - 130 إم" المطورة في المنتدى الفني العسكري"آرميا - 2023".
ويُعتبر "إس إم - 100" تطويرا لـ "إي - 222-25" المحرك الأساسي، وسيتم تحسين أدائه بأبعاد ووزن مشابهين، على سبيل المثال، سيزداد الحد الأقصى لقوة المحرك بنسبة 20%، ويتضاعف حجم مورّد الطاقة.
وحقق المصممون ذلك من خلال زيادة نسبة الضغط، وتركيب ضاغط حديث منخفض الضغط من ثلاث مراحل
، وإدخال مكونات غرفة احتراق مطورة، وتوربينات ذات موثوقية عالية.
"روستيخ" تكشف لأول مرة عن مدفع "مالفا"
صرّحت مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية للتصنيع العسكري، اليوم الاثنين، بأنه سيتم عرض المدفع الروسي الذاتي الحركة "مالفا"
من عيار 152 ملم لأول مرة في منتدى "آرميا - 2023" .
وقال مصدر في"روستيخ": "للمرة الأولى، سيتم عرض أول مدفع هاوتزر "مالفا" للجمهور، وقد تم بالفعل إطلاق إنتاجه التسلسلي في منشآت الإنتاج التابعة للمؤسسة الحكومية".
وقال النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف، لوكالة "سبوتنيك"، قبيل المعرض: "يتم إنشاء نسخة محدثة من "مالفا" بمدى أكبر لمواجهة مدافع هاوتزر التابعة لـ"الناتو".
دبابات وآليات "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانيا
صرّح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن منظمي منتدى "آرميا - 2023" سيعرضون المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها من القوات الأوكرانية في المنتدى العسكري التقني الدولي.
وقال المصدر: "كجزء من المنتدى، من المقرر أن تظهر معدات "الناتو"، التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأضاف: "المعرض سيشمل عدة عينات من المدرعات الغربية، بما في ذلك مركبات مشاة قتالية".
شويغو: ظروف المعركة الحقيقية بينت أن المعدات الغربية ليست خالية من العيوب
صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن "المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع، تبين أنها ليست خالية من العيوب
في ظروف المعركة الحقيقية".
وقال سيرغي شويغو، في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "تبين أن المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من العيوب، في الواقع، يمكنك الاقتناع بذلك من خلال النظر في عرض الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها".
وتفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، المنتدى العسكري والأسلحة الجديدة المعروضة فيه، حيث قام بجولة في أقسام المعرض المختلفة.
وأشار الوزير في افتتاح المنتدى، إلى أنه "سيتم التعرف على مشاريع الشركات والمؤسسات البحثية الروسية، بالإضافة إلى جانب المشروعات في إطار أمر دفاع الدولة".