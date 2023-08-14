https://sputnikarabic.ae/20230814/تحطم-طائرة-تدريب-روسية-جنوب-غربي-البلاد-ومصرع-أحد-أفراد-طاقمها-1080083732.html
تحطم طائرة تدريب روسية جنوب غربي البلاد ومصرع أحد أفراد طاقمها
تحطم طائرة تدريب روسية جنوب غربي البلاد ومصرع أحد أفراد طاقمها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة تدريب مقاتلة من طراز "إل-39"، ومصرع أحد أفراد طاقمها أثناء مهمة تدريبية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T20:12+0000
2023-08-14T20:12+0000
2023-08-14T20:12+0000
روسيا
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سلاح روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 14 أغسطس (آب) 2023، في إقليم كراسنودار، أثناء رحلة تدريب مخططة، تحطمت طائرة تدريب من طراز "إل-39" تابعة لفوج الطيران أثناء هبوطها".وختم البيان: "وفقا للمعلومات الأولية من الموقع، توفي أحد أفراد الطاقم، ويجري التحقق من سبب تحطم الطائرة".إل-39 "ألباتروس" طائرة للتدريب القتالي تم تطويرها في الستينيات في تشيكوسلوفاكيا في مصنع "Aero Vodochody" في قرية فودخود قرب براغ - الآن جمهوية التشيك. والطائرة مصممة لتدريب الطيارين، وبعض النسخ يمكن استخدامها كطائرة هجومية خفيفة ومقاتلة.قام النموذج الأولي بأول رحلة له، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1968. تم إنتاج "ألباتروس" بكميات كبيرة في عام 1971-1999، وتم بناء نحو 2900 نسخة. من عام 1972 إلى بداية التسعينيات، كانت طائرة إل-39 هي الطائرة التدريبية الرئيسية للبلدان المشاركة في منظمة حلف وارسو، ولا يزال تشغيلها مستمرا في أكثر من 30 دولة حول العالم، وهي تعتبر من الطائرات الرئيسية لتدريب طلاب مدارس الطيران.
https://sputnikarabic.ae/20230814/سو-25-الروسية-تدمر-أهدافا-أوكرانية-على-اتجاه-كرانسي-ليمان-فيديو-1080078503.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
تحطم طائرة تدريب روسية جنوب غربي البلاد ومصرع أحد أفراد طاقمها
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة تدريب مقاتلة من طراز "إل-39"، ومصرع أحد أفراد طاقمها أثناء مهمة تدريبية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 14 أغسطس (آب) 2023، في إقليم كراسنودار، أثناء رحلة تدريب مخططة، تحطمت طائرة تدريب من طراز "إل-39" تابعة لفوج الطيران أثناء هبوطها".
وأضاف البيان أن "الطائرة تحطمت داخل المطار ولم تسبب أضرارا على الأرض".
وختم البيان: "وفقا للمعلومات الأولية من الموقع، توفي أحد أفراد الطاقم، ويجري التحقق من سبب تحطم الطائرة".
إل-39 "ألباتروس" طائرة للتدريب القتالي تم تطويرها في الستينيات في تشيكوسلوفاكيا في مصنع "Aero Vodochody" في قرية فودخود قرب براغ - الآن جمهوية التشيك. والطائرة مصممة لتدريب الطيارين، وبعض النسخ يمكن استخدامها كطائرة هجومية خفيفة ومقاتلة.
قام النموذج الأولي بأول رحلة له، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1968. تم إنتاج "ألباتروس" بكميات كبيرة في عام 1971-1999، وتم بناء نحو 2900 نسخة. من عام 1972 إلى بداية التسعينيات، كانت طائرة إل-39 هي الطائرة التدريبية الرئيسية للبلدان المشاركة في منظمة حلف وارسو، ولا يزال تشغيلها مستمرا في أكثر من 30 دولة حول العالم، وهي تعتبر من الطائرات الرئيسية لتدريب طلاب مدارس الطيران.