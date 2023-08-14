https://sputnikarabic.ae/20230814/تي---72-تتزود-بنظام-تشتيت-المسيرات-تريتون-فيديو-1080061685.html
"تي - 72" تتزود بنظام تشتيت المسيرات "تريتون"... فيديو
"تي - 72" تتزود بنظام تشتيت المسيرات "تريتون"... فيديو
زودت الدبابة الروسية "تي - 72 بي 3 إم" بنظام مخصص لتشتيت المسيرات المعادية، يحمل اسم "تريتون"، يهدف إلى إفشال عمل المسيرات المعادية. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:01+0000
2023-08-14T13:01+0000
2023-08-14T13:22+0000
روسيا
سلاح روسيا
آرميا 2023
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو دبابة "تي - 72 بي 3 إم" بنظام "تريتون" الذي يعمل على قطع الإشارة والاتصالات بين الطائرات دون طيار المعادية ومشغليها ما يبطل مفعولها، إذ يظهر النظام على شكل قُمع تم تركيبه على برج الدبابة.تمتلك "تي - 72" مميزات تجعلها قادرة على أداء مهام متنوعة، تشمل توفير الدعم للمهندسين العسكريين، وتقدم التشكيلات المدرعة كدبابة قتال رئيسية تمتلك السرعة والحماية والقوة النيرانية اللازمة التي تمكنها من تدمير تحصينات العدو.ورغم مرور عقود على أول نسخة منها، إلا أن النسخ المطورة من الدبابة "تي - 72" أصبحت قادرة على مواصلة القتال بفاعلية، والتصدي لأحدث قذائف وصواريخ الغرب المضادة للدروع ومنافسة أحدث دباباته، كما يقول تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, آرميا 2023, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, آرميا 2023, رصد عسكري
"تي - 72" تتزود بنظام تشتيت المسيرات "تريتون"... فيديو
13:01 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 13:22 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
زودت الدبابة الروسية "تي - 72 بي 3 إم" بنظام مخصص لتشتيت المسيرات المعادية، يحمل اسم "تريتون"، يهدف إلى إفشال عمل المسيرات المعادية.
ويظهر في الفيديو دبابة "تي - 72 بي 3 إم" بنظام "تريتون" الذي يعمل على قطع الإشارة والاتصالات بين الطائرات دون طيار المعادية ومشغليها ما يبطل مفعولها، إذ يظهر النظام على شكل قُمع تم تركيبه على برج الدبابة.
تمتلك "تي - 72" مميزات تجعلها قادرة على أداء مهام متنوعة، تشمل توفير الدعم للمهندسين العسكريين، وتقدم التشكيلات المدرعة كدبابة قتال رئيسية تمتلك السرعة والحماية والقوة النيرانية
اللازمة التي تمكنها من تدمير تحصينات العدو.
ورغم مرور عقود على أول نسخة منها، إلا أن النسخ المطورة من الدبابة "تي - 72" أصبحت قادرة على مواصلة القتال بفاعلية، والتصدي لأحدث قذائف وصواريخ الغرب المضادة للدروع ومنافسة أحدث دباباته، كما يقول تقرير موقع
"روس أوبورون إكسبورت" الروسي.