https://sputnikarabic.ae/20230814/خبير-القوات-الروسية-اعتمدت-استراتيجية-التعطيل-للمثلث-الأبعد-وتدمير-معدات-ستارلينك-واحدة-منها-1080058498.html
خبير: القوات الروسية اعتمدت استراتيجية "التعطيل للمثلث الأبعد" وتدمير معدات "ستارلينك" واحدة منها
خبير: القوات الروسية اعتمدت استراتيجية "التعطيل للمثلث الأبعد" وتدمير معدات "ستارلينك" واحدة منها
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين في العلاقات الدولية. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T11:55+0000
2023-08-14T11:55+0000
2023-08-14T11:55+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080058275_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_a635524714bff94d793b740b02f122ba.png
خبير: القوات الروسية اعتمدت استراتيجية التدمير والتعطيل المثلث الأبعد وتدمير معدات استارلنك واحدة منها
خبير: القوات الروسية اعتمدت استراتيجية التدمير والتعطيل المثلث الأبعد وتدمير معدات استارلنك واحدة منها
القوات الروسية تتصدى لهجمات صاروخية على القرم. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتجي العميد الدكتور أمين حطيط:القوات الروسية تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية يستخدم معدات "ستارلينك" للاتصالات . وعن هذا الموضوع، قال حطيط:القوات الأمريكية تسعى عبر قاعدة "عين الأسد" لغلق الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. عن هذا الموضوع قال الخبير الاستراتيجي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية" الأستاذ علي البيدر، بحديثه معنا:أنقرة تستهدف المدنيين في العراق وتحفر الخنادق تحت إقليم كردستان. عن هذا الموضوع أضاف البيدر، قائلا:الصين تلوح برد حاسم على زيارات تايوان لأمريكا. عن هذا الموضع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:"إيكواس" تسعى لتحرك عسكري في النيجر. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج، لبرنامجنا:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080058275_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_d7ee74f7c933156ffa8c76a017362d25.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: القوات الروسية اعتمدت استراتيجية "التعطيل للمثلث الأبعد" وتدمير معدات "ستارلينك" واحدة منها
تابعنا عبر
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين في العلاقات الدولية.
القوات الروسية تتصدى لهجمات صاروخية على القرم. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتجي العميد الدكتور أمين حطيط:
القوات الأوكرانية اتجهت بعد الفشل الذريع لهجومها المضاد إلى توسيع اتجاهاتها وتريد أن تركز بشكل أو بآخر على شبه جزيرة القرم باستهدافات قوامها الأساسي الطائرات المسيرة والصورايخ والأهداف، التي تريدها أوكرانيا من ذلك عديدة فهي تريد أن تحجب الهزيمة والخسائر، التي واجهتها بهجومها المضاد الفاشل.
القوات الروسية تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية يستخدم معدات "ستارلينك" للاتصالات . وعن هذا الموضوع، قال حطيط:
إن القوات الروسية اعتمدت في مواجهتها للناتو وأوكرانيا استراتيجية عسكرية تسمى التدمير والتعطيل للمثلث الأبعد وأن استهداف معقل القوات الأوكرانية، التي تستخدم ستارلينك للاتصالات كانت واحدة من تلك الاستراتيجية العسكرية.
القوات الأمريكية تسعى عبر قاعدة "عين الأسد" لغلق الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. عن هذا الموضوع قال الخبير الاستراتيجي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية" الأستاذ علي البيدر، بحديثه معنا:
إن هذه التحركات العسكرية تأتي في إطار عملية أمريكية ستكون على الشريط الحدودي العراقي السوري لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتقليل نشاط داخل العراق وسوريا.
أنقرة تستهدف المدنيين في العراق وتحفر الخنادق تحت إقليم كردستان. عن هذا الموضوع أضاف البيدر، قائلا:
ماتقوم به تركيا بالعراق هو انتهاك سافر للسيادة واستهداف للمدنيين وهذا يؤشر أن الجانب التركي أوقف عملياته العسكرية لكنه يواصل تنفيذ هجمات داخل الأراضي العراقية، وماحصل هو انتهاك لسيادة البلاد وهي تستغل الظروف التي يعيشها العراق وتنفذ عمليات ضمن من تراهم أعداء حقيقيين لها وهذا خرق كبير بحق العراق.
الصين تلوح برد حاسم على زيارات تايوان لأمريكا. عن هذا الموضع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:
الصين تنظر حاليًا لواشنطن على أنها عدو مباشر والولايات المتحدة متفرغة بشكل كامل للصين كونها المنافس الرئيسي لها وخاصة على الجانب الاقتصادي، خاصة بعد أن أعلنت أنها تحاول تغيير سياسية العالم، وبيان الصين كان شديد اللهجة تعقيبًا على زيارة رئيس الوزراء التايواني للبيت الأبيض.
"إيكواس" تسعى لتحرك عسكري في النيجر. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج، لبرنامجنا:
التحرك العسكري لن يؤدي إلى حل الأزمة وأن الحل الأفضل يجب أن يكون سياسيًا، وأعتقد أن رجال الدين عندما ذهبوا إلى قادة الإنقلاب أكدوا لهم عن نيتهم حل الموضوع عن طريق السياسة والتفاوض، وأنا أعتبر أن الحل العسكري سوف يحول النيجر إلى أرض لحرب أهلية.