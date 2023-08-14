https://sputnikarabic.ae/20230814/خبير-القوات-الروسية-اعتمدت-استراتيجية-التعطيل-للمثلث-الأبعد-وتدمير-معدات-ستارلينك-واحدة-منها-1080058498.html

خبير: القوات الروسية اعتمدت استراتيجية "التعطيل للمثلث الأبعد" وتدمير معدات "ستارلينك" واحدة منها

خبير: القوات الروسية اعتمدت استراتيجية "التعطيل للمثلث الأبعد" وتدمير معدات "ستارلينك" واحدة منها

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين في العلاقات الدولية. 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T11:55+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: القوات الروسية اعتمدت استراتيجية التدمير والتعطيل المثلث الأبعد وتدمير معدات استارلنك واحدة منها خبير: القوات الروسية اعتمدت استراتيجية التدمير والتعطيل المثلث الأبعد وتدمير معدات استارلنك واحدة منها

القوات الروسية تتصدى لهجمات صاروخية على القرم. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتجي العميد الدكتور أمين حطيط:القوات الروسية تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية يستخدم معدات "ستارلينك" للاتصالات . وعن هذا الموضوع، قال حطيط:القوات الأمريكية تسعى عبر قاعدة "عين الأسد" لغلق الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. عن هذا الموضوع قال الخبير الاستراتيجي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية" الأستاذ علي البيدر، بحديثه معنا:أنقرة تستهدف المدنيين في العراق وتحفر الخنادق تحت إقليم كردستان. عن هذا الموضوع أضاف البيدر، قائلا:الصين تلوح برد حاسم على زيارات تايوان لأمريكا. عن هذا الموضع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:"إيكواس" تسعى لتحرك عسكري في النيجر. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج، لبرنامجنا:

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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