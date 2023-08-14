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https://sputnikarabic.ae/20230814/ضابط-أمريكي-روسيا-دمرت-في-غضون-أشهر-قليلة-أنظمة-الدفاع-الجوي-الغربية-في-أوكرانيا-1080080961.html
ضابط أمريكي: روسيا دمرت في غضون أشهر قليلة أنظمة الدفاع الجوي الغربية في أوكرانيا
ضابط أمريكي: روسيا دمرت في غضون أشهر قليلة أنظمة الدفاع الجوي الغربية في أوكرانيا
صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي قمع في غضون أشهر قليلة أنظمة الدفاع الجوي الغربية الموجودة تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T18:39+0000
2023-08-14T18:39+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Gegenpol" على "يوتيوب": "الدفاع الجوي الأوكراني تم قمعه بشكل خطير. أعني تم تدميره. أطلق الروس حملة ناجحة للقضاء على هذه الأنظمة، وفي الأشهر الأخيرة اكتشفوا ونسفوا عددًا كبيرًا من منشآت الدفاع الجوي الغربية. الأوكرانيون لا يحبون التحدث عن ذلك".وأشار ريتر إلى أن موسكو دمرت أخيرا العديد من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في الدولة المجاورة.دمرت القوات الروسية، في مايو/ أيار الماصي، محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" في كييف، باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230814/سو-25-الروسية-تدمر-أهدافا-أوكرانية-على-اتجاه-كرانسي-ليمان-فيديو-1080078503.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط أمريكي: روسيا دمرت في غضون أشهر قليلة أنظمة الدفاع الجوي الغربية في أوكرانيا

18:39 GMT 14.08.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
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صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي قمع في غضون أشهر قليلة أنظمة الدفاع الجوي الغربية الموجودة تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Gegenpol" على "يوتيوب": "الدفاع الجوي الأوكراني تم قمعه بشكل خطير. أعني تم تدميره. أطلق الروس حملة ناجحة للقضاء على هذه الأنظمة، وفي الأشهر الأخيرة اكتشفوا ونسفوا عددًا كبيرًا من منشآت الدفاع الجوي الغربية. الأوكرانيون لا يحبون التحدث عن ذلك".
وأشار ريتر إلى أن موسكو دمرت أخيرا العديد من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في الدولة المجاورة.
سو - 25 الملقبة بالغراب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-25" الروسية تدمر أهدافا أوكرانية على اتجاه كرانسي ليمان... فيديو
17:54 GMT
دمرت القوات الروسية، في مايو/ أيار الماصي، محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام "باتريوت" في كييف، باستخدام صواريخ من طراز "كينجال".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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