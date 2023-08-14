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https://sputnikarabic.ae/20230814/مانتوروف-منتدىآرميا---2023-يثبت-أن-محاولات-عزل-روسيا-محكوم-عليها-بالفشل-1080058100.html
مانتوروف: منتدى"آرميا - 2023" يثبت أن محاولات عزل روسيا محكوم عليها بالفشل
مانتوروف: منتدى"آرميا - 2023" يثبت أن محاولات عزل روسيا محكوم عليها بالفشل
صرح نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الاثنين، أن "عدد وتشكيل وفود ضيوف المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، يثبت... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T11:39+0000
2023-08-14T11:39+0000
آرميا 2023
روسيا
العالم
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وقال مانتوروف في المنتدى: "أرحب بكم في المنتدى العسكري التقني الدولي التاسع "آرميا - 2023 "، ويتأكد طابعه العالمي من خلال قائمة المشاركين، هذا العام، وصل إلى روسيا أكثر من 70 وفدا من وزارات دفاع الدول الأجنبية وممثلي أكثر من 80 شركة أجنبية، وهذا يظهر مرة أخرى أن محاولات عزل بلادنا محكوم عليها بالفشل".وأضاف: "ينطبق الشيء نفسه على الجهود المبذولة للحد من تطوير المجمع الصناعي العسكري الروسي".وسيعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/روستيخ-تكشف-عن-مجمع-رات-حديث-مضاد-للطائرات-دون-طيار-في-آرميا--2023-1080056083.html
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آرميا 2023, روسيا, العالم
آرميا 2023, روسيا, العالم

مانتوروف: منتدى"آرميا - 2023" يثبت أن محاولات عزل روسيا محكوم عليها بالفشل

11:39 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا 2023"
منتدى آرميا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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صرح نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الاثنين، أن "عدد وتشكيل وفود ضيوف المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، يثبت أن محاولات عزل روسيا واحتواء صناعة الدفاع في البلاد محكوم عليها بالفشل".
وقال مانتوروف في المنتدى: "أرحب بكم في المنتدى العسكري التقني الدولي التاسع "آرميا - 2023 "، ويتأكد طابعه العالمي من خلال قائمة المشاركين، هذا العام، وصل إلى روسيا أكثر من 70 وفدا من وزارات دفاع الدول الأجنبية وممثلي أكثر من 80 شركة أجنبية، وهذا يظهر مرة أخرى أن محاولات عزل بلادنا محكوم عليها بالفشل".
وأضاف: "ينطبق الشيء نفسه على الجهود المبذولة للحد من تطوير المجمع الصناعي العسكري الروسي".
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وسيعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
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