https://sputnikarabic.ae/20230814/مانتوروف-منتدىآرميا---2023-يثبت-أن-محاولات-عزل-روسيا-محكوم-عليها-بالفشل-1080058100.html

مانتوروف: منتدى"آرميا - 2023" يثبت أن محاولات عزل روسيا محكوم عليها بالفشل

مانتوروف: منتدى"آرميا - 2023" يثبت أن محاولات عزل روسيا محكوم عليها بالفشل

صرح نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الاثنين، أن "عدد وتشكيل وفود ضيوف المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، يثبت... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T11:39+0000

2023-08-14T11:39+0000

2023-08-14T11:39+0000

آرميا 2023

روسيا

العالم

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وقال مانتوروف في المنتدى: "أرحب بكم في المنتدى العسكري التقني الدولي التاسع "آرميا - 2023 "، ويتأكد طابعه العالمي من خلال قائمة المشاركين، هذا العام، وصل إلى روسيا أكثر من 70 وفدا من وزارات دفاع الدول الأجنبية وممثلي أكثر من 80 شركة أجنبية، وهذا يظهر مرة أخرى أن محاولات عزل بلادنا محكوم عليها بالفشل".وأضاف: "ينطبق الشيء نفسه على الجهود المبذولة للحد من تطوير المجمع الصناعي العسكري الروسي".وسيعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.

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