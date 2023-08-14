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https://sputnikarabic.ae/20230814/مشهد-غريب-جدا-في-عرض-المحيط-لحوت-متجمد-رأسا-على-عقب-فيديو-1080044573.html
مشهد غريب جدا في عرض المحيط لحوت "متجمد" رأسا على عقب... فيديو
مشهد غريب جدا في عرض المحيط لحوت "متجمد" رأسا على عقب... فيديو
قام أحد المشاهير الأستراليين بتصوير حوت أحدب يقوم بـ''الوقوف على الرأس'' بحركة نادرة. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T09:33+0000
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ويقول الأسترالي برودي موس، إن "ذيل الحوت اخترق فجأة سطح المياه أمامه".وأضاف موس: "ذيل الحوت الضخم، يطفو بشكل عرضي، بلا حركة تماما، ويسبح بجواره حوت صغير".إنه منظر خلاب يشاهده أحيانًا مراقبو الحيتان الحدباء والحيتان الرمادية والحيتان مقوسة الرأس. والتقطت شركة مراقبة الحيتان في غرب أستراليا أيضا أحد هذه الأحداث الخاصة، في عام 2019 وعام 2020. لم يذكر موس المكان الذي التقط فيه المشاهد.وعندما أظهرت الحوت الأم هذا السلوك، كان صغارها يسبحون حولها، تمامًا كما شاهد موس.وقد شوهد حوت صغير واحد قبالة ساحل البرازيل وهو يرضع أثناء رفع الذيل للأعلى، في حين أنه يمكن أن تتم رعاية هذه الحيتان في أوضاع أخرى، لذالك لا يفسر هذا السلوك بشكل كامل.وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، أنه من الممكن أن يكون للسلوك علاقة بالراحة، فقد تنقلب الحوت الأم رأسًا على عقب لتستريح حتى تتمكن من مراقبة طفلها.ولاحظ الباحثون في دراسة البرازيل أن ذيل الحوت شديد الأوعية الدموية، يمكن استخدامه لامتصاص أو إطلاق الحرارة من الجسم بشكل فعال للغاية، بحسب قولهم.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد غريب جدا في عرض المحيط لحوت "متجمد" رأسا على عقب... فيديو

09:33 GMT 14.08.2023
© Photo / pixabay/Three-shotsحوت أحدب يصارع الأمواج
حوت أحدب يصارع الأمواج - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Photo / pixabay/Three-shots
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قام أحد المشاهير الأستراليين بتصوير حوت أحدب يقوم بـ''الوقوف على الرأس'' بحركة نادرة.
ويقول الأسترالي برودي موس، إن "ذيل الحوت اخترق فجأة سطح المياه أمامه".
وأضاف موس: "ذيل الحوت الضخم، يطفو بشكل عرضي، بلا حركة تماما، ويسبح بجواره حوت صغير".

وهذا السلوك الغريب ليس مذهلًا لموس ومتابعيه فحسب، إذ تساءل العلماء عن هذا السلوك منذ عقود، نظرًا لأن ذيل الحوت يشبه الشراع عندما يبرز على سطح المحيط، ويعرّف السلوك أحيانًا باسم "إبحار الذيل".

إنه منظر خلاب يشاهده أحيانًا مراقبو الحيتان الحدباء والحيتان الرمادية والحيتان مقوسة الرأس. والتقطت شركة مراقبة الحيتان في غرب أستراليا أيضا أحد هذه الأحداث الخاصة، في عام 2019 وعام 2020. لم يذكر موس المكان الذي التقط فيه المشاهد.

في معظم الحالات، وجد الخبراء في البرازيل أن الحيتان تلوي ذيولها ببطء، لذلك تدور حول محور طولي. ولوحظ هذا السلوك لدى الحيتان العازبة والأمهات، ومرة واحدة لدى الأنثى الحامل.

وعندما أظهرت الحوت الأم هذا السلوك، كان صغارها يسبحون حولها، تمامًا كما شاهد موس.
وقد شوهد حوت صغير واحد قبالة ساحل البرازيل وهو يرضع أثناء رفع الذيل للأعلى، في حين أنه يمكن أن تتم رعاية هذه الحيتان في أوضاع أخرى، لذالك لا يفسر هذا السلوك بشكل كامل.
وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، أنه من الممكن أن يكون للسلوك علاقة بالراحة، فقد تنقلب الحوت الأم رأسًا على عقب لتستريح حتى تتمكن من مراقبة طفلها.
ولاحظ الباحثون في دراسة البرازيل أن ذيل الحوت شديد الأوعية الدموية، يمكن استخدامه لامتصاص أو إطلاق الحرارة من الجسم بشكل فعال للغاية، بحسب قولهم.
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