https://sputnikarabic.ae/20230815/العراق-يقرر-إيقاف-زراعة-الأرز-والذرة-الصفراء-بسبب-شح-المياه-1080092816.html

العراق يقرر إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه

العراق يقرر إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه

أعلن وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب عبد الله ، اليوم الثلاثاء، إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه في البلاد. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T09:28+0000

2023-08-15T09:28+0000

2023-08-15T09:28+0000

العالم العربي

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وقال عبد الله في تصريح لصحيفة " الصباح" العراقية شبه الرسمية إن "هناك نظاما مقررا ومنتظما لتوزيعات المياه في نهر دجلة بالنسبة لأغراض الشرب والاستخدامات الأخرى"، لافتا إلى أن " نسبة الإطلاقات إلى شط العرب تصل إلى 70 مترا مكعبا بالثانية لغرض استقرار تأمين المياه ومنع تقدم اللسان الملحي وسقي البساتين وفق المساحات المتفق عليها مع وزارة الزراعة البالغة مليونا و100 ألف دونم إلى جانب إطلاق المياه إلى هور الحويزة بكمية تصل إلى 7 أمتار مكعبة بالثانية، فيما تبلغ الكميات الواصلة إلى مؤخر ناظم المدينة في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار إلى أكثر من 30 مترا مكعبا بالثانية، فضلا عن إدامة بعض المساحات من الأهوار لغمرها بشكل دائمي خصوصا في منطقة الجبايش".ولفت عبد الله إلى "الانتهاء من موسم زراعة الأرز الذي بدأ في 15 أيار/مايو بمساحات محدودة جدا بلغت 3 آلاف و500 دونم في محافظة النجف الأشرف، وألفين و500 دونم في محافظة الديوانية"، مؤكدا على اتخاذ قرار هذا العام بمنع زراعة المحاصيل الصيفية وهي الأرز والذرة الصفراء وأنه من المؤمل استخدام طرق الري الحديثة في زراعة الأرز خلال الموسم المقبل، لأن السنة الحالية شهدت انخفاضا في الإيرادات المائية، ما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة.وبحسب وزارة الموارد المائية العراقية، تعود أزمة المياه في البلاد إلى أكثر من سبب؛ التغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلا عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة. وأشارت إلى عوامل أخرى غير مباشرة أثرت منها التوسع السكاني الكبير على الأنهار خاصة لدول المنبع. وأكدت أن من بين الأسباب كذلك التوسع في إنشاء السدود الخزنية الكبيرة والمشاريع الإروائية واستغلال الأراضي وجميعها عوامل أدت إلى زيادة استهلاك المياه وبنسب كبيرة ما أثر على نوعية المياه الواردة للعراق.يذكر أن العراق يعانى من أزمة شح في المياه في السنوات الأخيرة وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد صرح في تموز /يوليو، أن العراق يطالب بكامل حقه القانوني بحصصه المائية من تركيا وإيران، لافتا إلى أن بلاده تحترم المسارات التفاوضية عبر الحوار.

https://sputnikarabic.ae/20230329/التجارة-العراقية-السعودية-قدمت-مقترحات-لتطوير-الزراعة-في-البلاد-1075302453.html

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