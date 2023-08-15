https://sputnikarabic.ae/20230815/الكشف-عن-مدرعات-الناتو-التي-تم-الاستيلاء-عليها-في-منتدى-آرميا--2023-صور--1080103600.html
الكشف عن مدرعات "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها في منتدى "آرميا – 2023"... صور
الكشف عن مدرعات "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها في منتدى "آرميا – 2023"... صور
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المعدات التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية الخاصة في أوكرانيا عرضت في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو في إطار فعاليات المنتدى... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T12:52+0000
2023-08-15T12:52+0000
2023-08-15T12:52+0000
آرميا 2023
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم افتتاح معرض للأسلحة والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي قدمتها الدول الغربية، وتم عرضها في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023".وأشار البيان إلى أن المعرض جمع بالفعل أكثر من 870 عينة من الأسلحة والمعدات، معظمها طورها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومن بينها دبابة "تي-72 إيه إم تي" الحديثة، وناقلات الجند المدرعة "بي تي آر-3 إي" و "بي تي آر-4 إي"، والمركبات المدرعة "فارتا"، و"وكازاك"، والمركبة المدرعة "تريتون".وينعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230815/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-أوكرانية-لعبور-نهر-دنيبر--1080097911.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
آرميا 2023, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
آرميا 2023, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
الكشف عن مدرعات "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها في منتدى "آرميا – 2023"... صور
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المعدات التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية الخاصة في أوكرانيا عرضت في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023".
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم افتتاح معرض للأسلحة والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي قدمتها الدول الغربية، وتم عرضها في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023".
وتابع البيان: "تم إيلاء اهتمام خاص للتكنولوجيا التي تنتجها أمريكا ودول "الناتو" الأخرى. ويشمل ذلك المركبة المدرعة الأسترالية "بوشماستر"، وناقلة الجند المدرعة الأمريكية "إم 113"، وناقلة الجنود السويدية "سي في 90-40"، والدبابة الفرنسية "أي إم إكس-10 آر سي آر" ذات العجلات".
وأشار البيان إلى أن المعرض جمع بالفعل أكثر من 870 عينة من الأسلحة والمعدات، معظمها طورها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومن بينها دبابة "تي-72 إيه إم تي" الحديثة، وناقلات الجند المدرعة "بي تي آر-3 إي" و "بي تي آر-4 إي"، والمركبات المدرعة "فارتا"، و"وكازاك"، والمركبة المدرعة "تريتون".
وتابع: "من بينها القارب "كالكان-ب" برقم الذيل بغ-309، الذي طوره المصنع الأوكراني السابق"ليمان" لتلبية احتياجات خفر السواحل في أوكرانيا".
وينعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.