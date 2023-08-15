https://sputnikarabic.ae/20230815/المقداد-يطلع-شكري-على-آخر-مستجدات-الأوضاع-في-سوريا-صور-1080109346.html
المقداد يطلع شكري على آخر مستجدات الأوضاع في سوريا... صور
المقداد يطلع شكري على آخر مستجدات الأوضاع في سوريا... صور
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد، في القاهرة، اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:53+0000
2023-08-15T14:53+0000
2023-08-15T14:53+0000
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وحسب بيان الخارجية المصرية، خلال اللقاء، "تطرق الوزيران إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية".وأكد شكري حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.وأعرب شكري عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.واستمع وزير الخارجية المصري إلى إحاطة من نظيره السوري، فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة.كما اطلع شكري أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية في الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.يذكر أن وزير الخارجية السوري كان قد زار مصر في نيسان/ أبريل الماضي، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، وأعرب جينهاعن تطلعه لمزيد من التضامن العربي مع دمشق خلال المرحلة المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20211019/السيسي-نتمسك-بوحدة-سوريا-ونرفض-محاولات-فرض-الأمر-الواقع-هناك-1050475928.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار, وزارة الخارجية المصرية
أخبار سوريا اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار, وزارة الخارجية المصرية
المقداد يطلع شكري على آخر مستجدات الأوضاع في سوريا... صور
تابعنا عبر
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد، في القاهرة، اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.
وحسب بيان الخارجية المصرية، خلال اللقاء، "تطرق الوزيران إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية
بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية".
وأكد شكري حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وأعرب شكري عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.
واستمع وزير الخارجية المصري إلى إحاطة من نظيره السوري، فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا
على مختلف الأصعدة.
19 أكتوبر 2021, 11:10 GMT
كما اطلع شكري أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك قضايا عودة اللاجئين
ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية في الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.
يذكر أن وزير الخارجية السوري كان قد زار مصر في نيسان/ أبريل الماضي، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، وأعرب جينهاعن تطلعه لمزيد من التضامن العربي مع دمشق خلال المرحلة المقبلة.