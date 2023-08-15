https://sputnikarabic.ae/20230815/الناتو-لا-يستبعد-انضمام-كييف-إلى-الحلف-مقابل-التنازل-عن-مناطق-لصالح-روسيا-1080119500.html
الناتو لا يستبعد انضمام كييف إلى الحلف مقابل التنازل عن مناطق لصالح روسيا
الناتو لا يستبعد انضمام كييف إلى الحلف مقابل التنازل عن مناطق لصالح روسيا
صرح مدير مكتب الأمين العام لحلف الناتو ستيان ينسن، اليوم الثلاثاء، بأن "أوكرانيا يمكن أن تحصل على عضوية الحلف مقابل التخلي عن جزء من أراضيها إلى روسيا". 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T19:12+0000
2023-08-15T19:12+0000
2023-08-15T19:12+0000
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ونقلت صحيفة "فيردنس غانغ" النرويجية، عن ينسن قوله: "أعتقد أن أحد الحلول التي تمكن أوكرانيا من الحصول على عضوية في الناتو، هي تخليها عن أجزاء منها".وردا على سؤال للصحيفة عما إذا كان الحلف يرى بأن أوكرانيا يجب أن تتنازل عن مناطق من أجل تحقيق السلام مع روسيا وعضوية الناتو في المستقبل، أشار يينسن إلى أن "مناقشة الوضع المحتمل في مرحلة ما بعد النزاع جارية بالفعل".يذكر أن منذ 2014، تخلت أوكرانيا عن حالة الدولة المحايدة، وحدّدت مسارها باتجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.وخلال قمة "الناتو" الأخيرة التي عقدت الشهر الماضي، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من 3 نقاط تتضمن خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد حق أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف دون تنفيذ مسبق لخطوات تحقيق العضوية.في الوقت نفسه، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت كييف عليه، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية للانضمام للحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مجلس-الأمن-الروسي-يتعين-على-أوكرانيا-أن-تتخلى-عن-العاصمة-كييف-نفسها-كي-تنضم-إلى-الناتو-1080116598.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الناتو لا يستبعد انضمام كييف إلى الحلف مقابل التنازل عن مناطق لصالح روسيا
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صرح مدير مكتب الأمين العام لحلف الناتو ستيان ينسن، اليوم الثلاثاء، بأن "أوكرانيا يمكن أن تحصل على عضوية الحلف مقابل التخلي عن جزء من أراضيها إلى روسيا".
ونقلت
صحيفة "فيردنس غانغ" النرويجية، عن ينسن قوله: "أعتقد أن أحد الحلول التي تمكن أوكرانيا من الحصول على عضوية في الناتو، هي تخليها عن أجزاء منها".
وردا على سؤال للصحيفة عما إذا كان الحلف يرى بأن أوكرانيا
يجب أن تتنازل عن مناطق من أجل تحقيق السلام مع روسيا وعضوية الناتو في المستقبل، أشار يينسن إلى أن "مناقشة الوضع المحتمل في مرحلة ما بعد النزاع جارية بالفعل".
وأوضح أن قضية نقل مناطق إلى روسيا قد أثيرت، متابعاً "أنا لا أقول أن يكون الأمر كذلك، لكن من المحتمل أن يكون حلا ممكنا".
يذكر أن منذ 2014، تخلت أوكرانيا عن حالة الدولة المحايدة، وحدّدت مسارها باتجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وخلال قمة "الناتو
" الأخيرة التي عقدت الشهر الماضي، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من 3 نقاط تتضمن خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد حق أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف دون تنفيذ مسبق لخطوات تحقيق العضوية.
في الوقت نفسه، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت كييف عليه، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية للانضمام للحلف.