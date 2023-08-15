https://sputnikarabic.ae/20230815/بلينكن-يدعو-الكونغرس-إلى-تخصيص-24-مليار-دولار-لأوكرانيا-سريعا--1080117470.html
بلينكن يدعو الكونغرس إلى تخصيص 24 مليار دولار لأوكرانيا سريعا
بلينكن يدعو الكونغرس إلى تخصيص 24 مليار دولار لأوكرانيا سريعا
حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الكونغرس على الموافقة بسرعة على طلب الإدارة الأمريكية تقديم مساعدة إضافية إلى أوكرانيا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T17:07+0000
2023-08-15T17:07+0000
2023-08-15T17:07+0000
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وقال بلينكن للصحفيين: "في الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، 24.1 مليار دولار من الكونغرس لمواصلة دعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، أحث الكونغرس على الموافقة على الفور على هذا الطلب للحصول على تمويل إضافي".وأشار بلينكين إلى أن أمريكا، إلى جانب "العشرات" من الدول الأخرى، سوف تستمر في دعم أوكرانيا حتى يتم تحقيق سلام "عادل ودائم".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مجلس-الأمن-الروسي-يتعين-على-أوكرانيا-أن-تتخلى-عن-العاصمة-كييف-نفسها-كي-تنضم-إلى-الناتو-1080116598.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن يدعو الكونغرس إلى تخصيص 24 مليار دولار لأوكرانيا سريعا
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حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الكونغرس على الموافقة بسرعة على طلب الإدارة الأمريكية تقديم مساعدة إضافية إلى أوكرانيا.
وقال بلينكن للصحفيين: "في الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، 24.1 مليار دولار من الكونغرس لمواصلة دعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، أحث الكونغرس على الموافقة على الفور على هذا الطلب للحصول على تمويل إضافي".
وأشار بلينكين إلى أن أمريكا، إلى جانب "العشرات" من الدول الأخرى، سوف تستمر في دعم أوكرانيا حتى يتم تحقيق سلام "عادل ودائم".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.