https://sputnikarabic.ae/20230815/بوتين-ضخ-المليارات-لنظام-النازيين-الجدد-بكييف-هدفه-تأجيج-الصراع--1080089574.html

بوتين يكشف طريقة ينفذها الغرب لجذب دول أخرى إلى الصراع في أوكرانيا

بوتين يكشف طريقة ينفذها الغرب لجذب دول أخرى إلى الصراع في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن ضخ مليارات الدولارات في النظام النازي الجديد في أوكرانيا، وتوفير المعدات والأسلحة، يتم من أجل زيادة تأجيج... 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T07:56+0000

2023-08-15T07:56+0000

2023-08-15T08:20+0000

روسيا

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واستشهد بوتين في كلمته التي ألقاها في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، بما حدث في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، واللتان، كما قال الرئيس الروسي، كانت قد تعرضتا لهجوم من قبل الجماعات الإرهابية "بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها العنان للعدوان على ليبيا، الأمر الذي أدى إلى انهيار الدول الليبية". وبين بوتين أن سياسة صب الزيت على النار هذه تظهر في أوكرانيا أيضا، وقال:وبين بوتين أن "هدف أولئك الذين يفعلون ذلك واضح: وهو مواصلة الاستفادة من المآسي الإنسانية، والتلاعب بالشعوب، وإجبار الدول على الانصياع للطاعة في إطار النظام الاستعماري الجديد، واستغلال مواردها بلا رحمة".

https://sputnikarabic.ae/20230815/بوتين-المناقشات-حول-الأمن-مهمة-ومعظم-الدول-مستعدة-للدفاع-عن-سيادتها-1080088501.html

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