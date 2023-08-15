https://sputnikarabic.ae/20230815/بوتين-ضخ-المليارات-لنظام-النازيين-الجدد-بكييف-هدفه-تأجيج-الصراع--1080089574.html
بوتين يكشف طريقة ينفذها الغرب لجذب دول أخرى إلى الصراع في أوكرانيا
بوتين يكشف طريقة ينفذها الغرب لجذب دول أخرى إلى الصراع في أوكرانيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن ضخ مليارات الدولارات في النظام النازي الجديد في أوكرانيا، وتوفير المعدات والأسلحة، يتم من أجل زيادة تأجيج... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T07:56+0000
2023-08-15T07:56+0000
2023-08-15T08:20+0000
روسيا
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واستشهد بوتين في كلمته التي ألقاها في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، بما حدث في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، واللتان، كما قال الرئيس الروسي، كانت قد تعرضتا لهجوم من قبل الجماعات الإرهابية "بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها العنان للعدوان على ليبيا، الأمر الذي أدى إلى انهيار الدول الليبية". وبين بوتين أن سياسة صب الزيت على النار هذه تظهر في أوكرانيا أيضا، وقال:وبين بوتين أن "هدف أولئك الذين يفعلون ذلك واضح: وهو مواصلة الاستفادة من المآسي الإنسانية، والتلاعب بالشعوب، وإجبار الدول على الانصياع للطاعة في إطار النظام الاستعماري الجديد، واستغلال مواردها بلا رحمة".
https://sputnikarabic.ae/20230815/بوتين-المناقشات-حول-الأمن-مهمة-ومعظم-الدول-مستعدة-للدفاع-عن-سيادتها-1080088501.html
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روسيا
بوتين يكشف طريقة ينفذها الغرب لجذب دول أخرى إلى الصراع في أوكرانيا
07:56 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 08:20 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن ضخ مليارات الدولارات في النظام النازي الجديد في أوكرانيا، وتوفير المعدات والأسلحة، يتم من أجل زيادة تأجيج الصراع وجذب الدول الأخرى إليه.
واستشهد بوتين في كلمته التي ألقاها في مؤتمر
موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، بما حدث في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، واللتان، كما قال الرئيس الروسي، كانت قد تعرضتا لهجوم من قبل الجماعات الإرهابية "بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها العنان للعدوان على ليبيا، الأمر الذي أدى إلى انهيار الدول الليبية".
وبين بوتين أن سياسة صب الزيت على النار هذه تظهر في أوكرانيا أيضا، وقال:
"إن نتائج سياسة إضافة الوقود إلى النار (صب الزيت على النار) يظهر بوضوح في مثال أوكرانيا. إن ضخ مليارات الدولارات في النظام النازي الجديد، وتزويده بالمعدات والأسلحة والذخيرة، وإرسال مستشارين عسكريين ومرتزقته، كل شيء يتم القيام به لإشعال الصراع بشكل أكبر، وجذب الدول الأخرى إليه".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين: "في مناطق مختلفة من العالم، يتم تضخيم جيوب (مناطق) الصراعات طويلة الأمد ويتم استفزاز نزاعات جديدة".
وبين بوتين أن "هدف أولئك الذين يفعلون ذلك واضح: وهو مواصلة الاستفادة من المآسي الإنسانية، والتلاعب بالشعوب، وإجبار الدول على الانصياع للطاعة في إطار النظام الاستعماري الجديد، واستغلال مواردها بلا رحمة".