عربي
بوتين: الغرب يخطط لدمج "الناتو" مع "أوكوس"
https://sputnikarabic.ae/20230815/بوتين-ضخ-المليارات-لنظام-النازيين-الجدد-بكييف-هدفه-تأجيج-الصراع--1080089574.html
بوتين يكشف طريقة ينفذها الغرب لجذب دول أخرى إلى الصراع في أوكرانيا
بوتين يكشف طريقة ينفذها الغرب لجذب دول أخرى إلى الصراع في أوكرانيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن ضخ مليارات الدولارات في النظام النازي الجديد في أوكرانيا، وتوفير المعدات والأسلحة، يتم من أجل زيادة تأجيج... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T07:56+0000
2023-08-15T08:20+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079496967_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_2adc9749973d9d1b68d5e4b024e06a7f.jpg
واستشهد بوتين في كلمته التي ألقاها في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، بما حدث في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، واللتان، كما قال الرئيس الروسي، كانت قد تعرضتا لهجوم من قبل الجماعات الإرهابية "بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها العنان للعدوان على ليبيا، الأمر الذي أدى إلى انهيار الدول الليبية". وبين بوتين أن سياسة صب الزيت على النار هذه تظهر في أوكرانيا أيضا، وقال:وبين بوتين أن "هدف أولئك الذين يفعلون ذلك واضح: وهو مواصلة الاستفادة من المآسي الإنسانية، والتلاعب بالشعوب، وإجبار الدول على الانصياع للطاعة في إطار النظام الاستعماري الجديد، واستغلال مواردها بلا رحمة".
https://sputnikarabic.ae/20230815/بوتين-المناقشات-حول-الأمن-مهمة-ومعظم-الدول-مستعدة-للدفاع-عن-سيادتها-1080088501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079496967_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_5112c7c8c0b8ec5cc65a7729fdad1fa7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يكشف طريقة ينفذها الغرب لجذب دول أخرى إلى الصراع في أوكرانيا

07:56 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 08:20 GMT 15.08.2023)
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن ضخ مليارات الدولارات في النظام النازي الجديد في أوكرانيا، وتوفير المعدات والأسلحة، يتم من أجل زيادة تأجيج الصراع وجذب الدول الأخرى إليه.
واستشهد بوتين في كلمته التي ألقاها في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، بما حدث في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، واللتان، كما قال الرئيس الروسي، كانت قد تعرضتا لهجوم من قبل الجماعات الإرهابية "بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها العنان للعدوان على ليبيا، الأمر الذي أدى إلى انهيار الدول الليبية".
وبين بوتين أن سياسة صب الزيت على النار هذه تظهر في أوكرانيا أيضا، وقال:

"إن نتائج سياسة إضافة الوقود إلى النار (صب الزيت على النار) يظهر بوضوح في مثال أوكرانيا. إن ضخ مليارات الدولارات في النظام النازي الجديد، وتزويده بالمعدات والأسلحة والذخيرة، وإرسال مستشارين عسكريين ومرتزقته، كل شيء يتم القيام به لإشعال الصراع بشكل أكبر، وجذب الدول الأخرى إليه".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
بوتين: نؤيد بقوة نظام عالمي متعدد الأقطاب ومعظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها... فيديو
07:35 GMT

وأضاف بوتين: "في مناطق مختلفة من العالم، يتم تضخيم جيوب (مناطق) الصراعات طويلة الأمد ويتم استفزاز نزاعات جديدة".

وبين بوتين أن "هدف أولئك الذين يفعلون ذلك واضح: وهو مواصلة الاستفادة من المآسي الإنسانية، والتلاعب بالشعوب، وإجبار الدول على الانصياع للطاعة في إطار النظام الاستعماري الجديد، واستغلال مواردها بلا رحمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала