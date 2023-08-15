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تونس… جامعة صفاقس ضمن أفضل جامعات العالم في 2023
تونس… جامعة صفاقس ضمن أفضل جامعات العالم في 2023
أورد تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم جامعة صفاقس التونسية ضمن أفضل ألف جامعة في العالم لعام 2023. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T20:52+0000
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وتعد جامعة صفاقس هي الجامعة التونسية الوحيدة التي جاءت ضمن قائمة التصنيف، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن الجامعة عادت إلى "تصنيف شنغهاي" لجامعات العالم بعدما غابت عنه منذ 2019.يذكر أن تصنيف شنغهاي لأفضل جامعات العالم هو تصنيف سنوي يرجع تاريخه إلى عام 2003.ويتم تصنيف الجامعات الواردة ضمن هذا التصنيف وفقا لـ 5 معايير تشمل عدد خريجي الجامعة وموظفيها الحاصلين على جوائز نوبل والميداليات الميدانية، وعدد الباحثين المتميزين.كما تشمل عدد المقالات الصادرة في الدوريات المتخصصة في الطبيعة والعلوم وعدد المقالات المجدولة في فهرس الاقتباس العلمي، إضافة إلى أداء المؤسسة لكل فرد.يذكر أن تصنيف العام الحالي تصدرته جامعة هارفارد الأمريكية، التي احتلت المرتبة الأولى عالميا.
https://sputnikarabic.ae/20230710/14-جامعة-عربية-ضمن-قائمة-أفضل-500-جامعة-في-العالم-1078923391.html
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منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تونس… جامعة صفاقس ضمن أفضل جامعات العالم في 2023

20:52 GMT 15.08.2023
© AFP 2023جامعة صفاقس
جامعة صفاقس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023
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أورد تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم جامعة صفاقس التونسية ضمن أفضل ألف جامعة في العالم لعام 2023.
وتعد جامعة صفاقس هي الجامعة التونسية الوحيدة التي جاءت ضمن قائمة التصنيف، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الوكالة إلى أن الجامعة عادت إلى "تصنيف شنغهاي" لجامعات العالم بعدما غابت عنه منذ 2019.
14 جامعة عربية بقائمة أفضل 500 جامعة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
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14 جامعة عربية ضمن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم
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يذكر أن تصنيف شنغهاي لأفضل جامعات العالم هو تصنيف سنوي يرجع تاريخه إلى عام 2003.
ويتم تصنيف الجامعات الواردة ضمن هذا التصنيف وفقا لـ 5 معايير تشمل عدد خريجي الجامعة وموظفيها الحاصلين على جوائز نوبل والميداليات الميدانية، وعدد الباحثين المتميزين.
كما تشمل عدد المقالات الصادرة في الدوريات المتخصصة في الطبيعة والعلوم وعدد المقالات المجدولة في فهرس الاقتباس العلمي، إضافة إلى أداء المؤسسة لكل فرد.
يذكر أن تصنيف العام الحالي تصدرته جامعة هارفارد الأمريكية، التي احتلت المرتبة الأولى عالميا.
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