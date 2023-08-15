https://sputnikarabic.ae/20230815/جندي-أمريكي-يبدي-استعداده-اللجوء-إلى-كوريا-الشمالية-بسبب-التمييز-العنصري-داخل-الجيش-1080121824.html
جندي أمريكي يبدي استعداده اللجوء إلى كوريا الشمالية بسبب التمييز العنصري داخل الجيش
جندي أمريكي يبدي استعداده اللجوء إلى كوريا الشمالية بسبب التمييز العنصري داخل الجيش
أعرب الجندي الأمريكي، ترافيس كينغ، الذي عبر إلى أراضي كوريا الشمالية خلال جولة تعريفية على حدود كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، عن استعداده... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T22:24+0000
2023-08-15T22:24+0000
2023-08-15T22:24+0000
كوريا الشمالية
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الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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العالم
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ووفقا لوكالة أنباء بيونغ يانغ الرسمية أعرب الجندي الأمريكي ترافيس كينغ عن استعداده اللجوء في كوريا الشمالية"، مؤكدة احتجاز الجندي.وفي البيان الصادر عن الوكالة، ذُكر أن كينج قرر الانتقال إلى كوريا الشمالية بسبب مشاعره العدائية تجاه الجيش الأمريكي.وأفادت الوكالة بأن الجندي الأمريكي الذي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية الشهر الماضي "اعترف بأنه اقتحم بشكل غير قانوني"، وذلك استنادًا إلى تحقيق.وفقًا لما ذكرته الوكالة: "خلال التحقيق، اعترف ترافيس كينج بأنه قرر القدوم إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لأنه كان يحمل شعورًا سيئًا تجاه المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي".وفي 18 يوليو/ تموز أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجندي الأمريكي عبر بشكل غير قانوني خط التفريق من جمهورية كوريا الجنوبية نحو كوريا الشمالية، وتم احتجازه هناك.وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن الجندي الذي يدعى ترافيس كينج كان في حالة من الاكتئاب بسبب وفاة شقيقه وعقوبات تعرض لها بسبب مشاركته في عدة حوادث أثناء خدمته في كوريا الجنوبية.وأكد ماثيو ميلر، رئيس العلاقات العامة في وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي أن واشنطن لم تتصل ببيونغ يانغ بشأن ما حدث حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230724/الأمم-المتحدة-تبدأ-محادثات-مع-كوريا-الشمالية-بشأن-جندي-أمريكي-محتجز-1079356543.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جندي أمريكي يبدي استعداده اللجوء إلى كوريا الشمالية بسبب التمييز العنصري داخل الجيش
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أعرب الجندي الأمريكي، ترافيس كينغ، الذي عبر إلى أراضي كوريا الشمالية خلال جولة تعريفية على حدود كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، عن استعداده اللجوء في كوريا الشمالية، بعد أن كان يُكن "مشاعر عدائية" تجاه الجيش الأمريكي.
ووفقا لوكالة أنباء بيونغ يانغ الرسمية أعرب الجندي الأمريكي ترافيس كينغ عن استعداده اللجوء في كوريا الشمالية"، مؤكدة احتجاز الجندي.
وفي البيان الصادر عن الوكالة، ذُكر أن كينج قرر الانتقال إلى كوريا الشمالية بسبب مشاعره العدائية تجاه الجيش الأمريكي.
وأفادت الوكالة بأن الجندي الأمريكي الذي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية الشهر الماضي "اعترف بأنه اقتحم بشكل غير قانوني"، وذلك استنادًا إلى تحقيق.
وفقًا لما ذكرته الوكالة: "خلال التحقيق، اعترف ترافيس كينج بأنه قرر القدوم إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لأنه كان يحمل شعورًا سيئًا تجاه المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي".
وفي 18 يوليو/ تموز أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجندي الأمريكي عبر بشكل غير قانوني خط التفريق من جمهورية كوريا الجنوبية
نحو كوريا الشمالية، وتم احتجازه هناك.
وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن الجندي الذي يدعى ترافيس كينج كان في حالة من الاكتئاب بسبب وفاة شقيقه وعقوبات تعرض لها بسبب مشاركته في عدة حوادث أثناء خدمته في كوريا الجنوبية.
وأكد ماثيو ميلر، رئيس العلاقات العامة في وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي أن واشنطن لم تتصل ببيونغ يانغ بشأن ما حدث حتى الآن.