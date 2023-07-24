https://sputnikarabic.ae/20230724/الأمم-المتحدة-تبدأ-محادثات-مع-كوريا-الشمالية-بشأن-جندي-أمريكي-محتجز-1079356543.html
الأمم المتحدة تبدأ محادثات مع كوريا الشمالية بشأن جندي أمريكي محتجز
الأمم المتحدة تبدأ محادثات مع كوريا الشمالية بشأن جندي أمريكي محتجز
أعلنت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن بدئها بإجراء محادثات مع كوريا الشمالية، بشأن الجندي الأمريكي، ترافيس كينغ، الذي دخل بيونغ يانغ من المنطقة... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T14:17+0000
2023-07-24T14:17+0000
2023-07-24T14:17+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال نائب قائد قيادة الأمم المتحدة، أندرو هاريسون، خلال مؤتمر صحفي، إن "المحادثة بدأت مع الجيش الشعبي الكوري من خلال آليات اتفاقية الهدنة".وأضاف هاريسون أن "الشغل الشاغل لنا هو حياة كينغ ورفاهيته".وكان ترافيس كينغ يخدم مع الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية، وقد أكمل أخيرا عقوبة بالسجن لمدة شهرين بتهمة الاعتداء على الممتلكات العامة وتدميرها، وكان من المقرر أن يعود إلى ولاية تكساس الأمريكية لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأديبية.وفي مطار سيئول في كوريا الجنوبية، تمكن ترافيس كينغ بطريقة ما من الانضمام إلى جولة في المنطقة المنزوعة السلاح، وذلك بركضه بشكل غير متوقع عبر الحدود إلى كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الأمم-المتحدة-تعلن-عبور-مواطن-أمريكي-خط-ترسيم-الحدود-العسكرية-إلى-كوريا-الشمالية-1079182247.html
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الأمم المتحدة تبدأ محادثات مع كوريا الشمالية بشأن جندي أمريكي محتجز
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أعلنت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن بدئها بإجراء محادثات مع كوريا الشمالية، بشأن الجندي الأمريكي، ترافيس كينغ، الذي دخل بيونغ يانغ من المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، الأسبوع الماضي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال نائب قائد قيادة الأمم المتحدة، أندرو هاريسون، خلال مؤتمر صحفي، إن "المحادثة بدأت مع الجيش الشعبي الكوري من خلال آليات اتفاقية الهدنة".
وأضاف هاريسون أن "الشغل الشاغل لنا هو حياة كينغ ورفاهيته".
وكان ترافيس كينغ يخدم مع الجيش الأمريكي
في كوريا الجنوبية، وقد أكمل أخيرا عقوبة بالسجن لمدة شهرين بتهمة الاعتداء على الممتلكات العامة وتدميرها، وكان من المقرر أن يعود إلى ولاية تكساس الأمريكية لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأديبية.
وفي مطار سيئول في كوريا الجنوبية، تمكن ترافيس كينغ بطريقة ما من الانضمام إلى جولة في المنطقة المنزوعة السلاح
، وذلك بركضه بشكل غير متوقع عبر الحدود إلى كوريا الشمالية.