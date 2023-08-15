https://sputnikarabic.ae/20230815/روستيخ-تدعم-السترة-الهجومية-المدرعة-أوبريغ-بحماية-مضاعفة-1080094145.html

"روستيخ" تدعم السترة الهجومية المدرعة "أوبريغ" بحماية مضاعفة

"روستيخ" تدعم السترة الهجومية المدرعة "أوبريغ" بحماية مضاعفة

قامت شركة "روستيخ" الروسية بإضافة تحسينات إلى السترة الواقية من الرصاص "أوبريغ" ودعمها بحماية إضافية. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T10:21+0000

2023-08-15T10:21+0000

2023-08-15T10:21+0000

آرميا 2023

رصد عسكري

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وزودت السترة بألواح خزفية ومجموعة أدوات مضادة للتشظي، الأمر الذي يزيد من فعاليتها بشكل كبير.وتتميز النسخة المعدلة بخصائص مثيرة للإعجاب، فهي تزن مع معداتها كحد أقصى أقل من 10 كيلوغرامات، مع الحفاظ على خصائص الحماية العالية، وتحمل ذخيرة القناصة الخارقة للدروع.وأتاح التحسين في تكنولوجيا إنتاج الألواح الخزفية تحسين الخصائص التكتيكية والفنية للمعدات.وأضاف: "تمكنا من تحسين خصائص الدرع باستخدام مواد أكثر حداثة. الآن، يبلغ وزن السترة المضادة للرصاص في التكوين الأقصى، والذي يتضمن حماية إضافية للرقبة والكتفين، 9.2 كيلوغرام، وتبلغ المساحة الإجمالية للحماية ضد التشظي أكثر من 60 ديسيمتر".

https://sputnikarabic.ae/20230814/روستيخ-تكشف-عن-مجمع-رات-حديث-مضاد-للطائرات-دون-طيار-في-آرميا--2023-1080056083.html

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آرميا 2023, رصد عسكري