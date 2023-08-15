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https://sputnikarabic.ae/20230815/روستيخ-تدعم-السترة-الهجومية-المدرعة-أوبريغ-بحماية-مضاعفة-1080094145.html
"روستيخ" تدعم السترة الهجومية المدرعة "أوبريغ" بحماية مضاعفة
"روستيخ" تدعم السترة الهجومية المدرعة "أوبريغ" بحماية مضاعفة
قامت شركة "روستيخ" الروسية بإضافة تحسينات إلى السترة الواقية من الرصاص "أوبريغ" ودعمها بحماية إضافية. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T10:21+0000
2023-08-15T10:21+0000
آرميا 2023
رصد عسكري
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وزودت السترة بألواح خزفية ومجموعة أدوات مضادة للتشظي، الأمر الذي يزيد من فعاليتها بشكل كبير.وتتميز النسخة المعدلة بخصائص مثيرة للإعجاب، فهي تزن مع معداتها كحد أقصى أقل من 10 كيلوغرامات، مع الحفاظ على خصائص الحماية العالية، وتحمل ذخيرة القناصة الخارقة للدروع.وأتاح التحسين في تكنولوجيا إنتاج الألواح الخزفية تحسين الخصائص التكتيكية والفنية للمعدات.وأضاف: "تمكنا من تحسين خصائص الدرع باستخدام مواد أكثر حداثة. الآن، يبلغ وزن السترة المضادة للرصاص في التكوين الأقصى، والذي يتضمن حماية إضافية للرقبة والكتفين، 9.2 كيلوغرام، وتبلغ المساحة الإجمالية للحماية ضد التشظي أكثر من 60 ديسيمتر".
https://sputnikarabic.ae/20230814/روستيخ-تكشف-عن-مجمع-رات-حديث-مضاد-للطائرات-دون-طيار-في-آرميا--2023-1080056083.html
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آرميا 2023, رصد عسكري
آرميا 2023, رصد عسكري

"روستيخ" تدعم السترة الهجومية المدرعة "أوبريغ" بحماية مضاعفة

10:21 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح منتدى "آرميا 2018" (الجيش 2018" العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو - سترة واقية "إس كا-دي إس"
افتتاح منتدى آرميا 2018 (الجيش 2018 العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو - سترة واقية إس كا-دي إس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قامت شركة "روستيخ" الروسية بإضافة تحسينات إلى السترة الواقية من الرصاص "أوبريغ" ودعمها بحماية إضافية.
وزودت السترة بألواح خزفية ومجموعة أدوات مضادة للتشظي، الأمر الذي يزيد من فعاليتها بشكل كبير.
وتتميز النسخة المعدلة بخصائص مثيرة للإعجاب، فهي تزن مع معداتها كحد أقصى أقل من 10 كيلوغرامات، مع الحفاظ على خصائص الحماية العالية، وتحمل ذخيرة القناصة الخارقة للدروع.

وخضع درع "اوبريغ" للعديد من التعديلات، حيث يأتي مع لوحة معدنية توفر حماية من الفئة BR4 يمكنها أن تصمد أمام ضربات الخراطيش الأوتوماتيكية من عيار 5.45 و 7.62 مم.

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أمس, 11:24 GMT

كما دعمت بطبقة من السيراميك، من فئة حماية متزايدة Br5، لا تحمي فقط من الطلقات العادية القياسية، بل تقي أيضا من الخراطيش الخارقة للدروع من عيار 7.62 * 54 (B-32).

وأتاح التحسين في تكنولوجيا إنتاج الألواح الخزفية تحسين الخصائص التكتيكية والفنية للمعدات.

قال بافيل بافلينكو، المدير العام لشركة "أكتوفا": "بالنسبة للدرع الهجومية، فإن الخصائص الوقائية ليست فقط مهمة، ولكن أيضًا ملائمة العمل. يحتاج المقاتل إلى أن يظل متحركًا وألا يكون مقيدًا في تحركاته".

وأضاف: "تمكنا من تحسين خصائص الدرع باستخدام مواد أكثر حداثة. الآن، يبلغ وزن السترة المضادة للرصاص في التكوين الأقصى، والذي يتضمن حماية إضافية للرقبة والكتفين، 9.2 كيلوغرام، وتبلغ المساحة الإجمالية للحماية ضد التشظي أكثر من 60 ديسيمتر".
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