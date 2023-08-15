https://sputnikarabic.ae/20230815/روسيتخ-تعرض-نظاما-مضادا-للبطاريات-الدفاعية-في-آرميا--2023-1080102543.html
روسيتخ تعرض نظاما مضادا للبطاريات الدفاعية في "آرميا- 2023"
روسيتخ تعرض نظاما مضادا للبطاريات الدفاعية في "آرميا- 2023"
قدمت شركة "روس الكترونيكس" التابعة لـ"روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية بالتعاون مع "روس أبورون اكسبورت" نظاما مضادا للبطاريات الدفاعية في منتدى "آرميا... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T12:21+0000
2023-08-15T12:21+0000
2023-08-15T12:21+0000
روسيا
آرميا 2023
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وبحسب الشركة يكشف النظام عن المواقع المدفعية للعدو على مسافة تصل إلى 38 كلم، ويقوم بتحديد إحداثياتها الدقيقة، وبعد ذلك يتم استخدام أدوات التحكم الآلي في النيران والتي تضمن هزيمة العدو في أقصر وقت ممكن.ويشمل الحل التقني لنظام المدفعية الاستطلاع الصوتي الحراري الآلي من نوع "بنيسيلين" ونظام التحكم في نيران المدفعية كوسيلة للتدمير في المجمع.وتم تصميم مجمع البنسلين الذي طوره معهد الأبحاث الروسي "بنسلين" لاستطلاع مواقع إطلاق النار من القطع المدفعية ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ التكتيكية.
https://sputnikarabic.ae/20230815/روستيخ-تدعم-السترة-الهجومية-المدرعة-أوبريغ-بحماية-مضاعفة-1080094145.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, آرميا 2023
روسيتخ تعرض نظاما مضادا للبطاريات الدفاعية في "آرميا- 2023"
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قدمت شركة "روس الكترونيكس" التابعة لـ"روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية بالتعاون مع "روس أبورون اكسبورت" نظاما مضادا للبطاريات الدفاعية في منتدى "آرميا- 2023".
وبحسب الشركة يكشف النظام عن المواقع المدفعية للعدو على مسافة تصل إلى 38 كلم، ويقوم بتحديد إحداثياتها الدقيقة، وبعد ذلك يتم استخدام أدوات التحكم الآلي في النيران والتي تضمن هزيمة العدو في أقصر وقت ممكن.
ويشمل الحل التقني لنظام المدفعية الاستطلاع الصوتي الحراري الآلي من نوع "بنيسيلين" ونظام التحكم في نيران المدفعية كوسيلة للتدمير في المجمع.
وتم تصميم مجمع البنسلين الذي طوره معهد الأبحاث الروسي "بنسلين" لاستطلاع مواقع إطلاق النار من القطع المدفعية ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ التكتيكية.