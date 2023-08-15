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https://sputnikarabic.ae/20230815/سلطة-الطيران-المدني-السودانية-تعيد-فتح-المجال-الجوي-بالقطاع-الشرقي-للبلاد-1080122131.html
سلطة الطيران المدني السودانية تعيد فتح المجال الجوي بالقطاع الشرقي للبلاد
سلطة الطيران المدني السودانية تعيد فتح المجال الجوي بالقطاع الشرقي للبلاد
أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، يوم الثلاثاء، فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالقطاع الشرقي للبلاد. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T23:47+0000
2023-08-15T23:47+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت سلطة الطيران المدني السودانية في بيان نشرته صفحة مطار الخرطوم الدولي على موقع "فيسبوك": "سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين (نوتام) بفتح المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بالمسارات الشرقية للبلاد (القطاع الشرقي) وذلك اعتبارًا من 15 أغسطس 2023م".يُذكر أن المجال الجوي السوداني كان مغلقًا أمام حركة الطائرات باستثناء الطائرات التي تحمل مساعدات إنسانية، وطائرات الإجلاء، منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة".
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي

سلطة الطيران المدني السودانية تعيد فتح المجال الجوي بالقطاع الشرقي للبلاد

23:47 GMT 15.08.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYمطار الخرطوم الدولي
مطار الخرطوم الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، يوم الثلاثاء، فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالقطاع الشرقي للبلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت سلطة الطيران المدني السودانية في بيان نشرته صفحة مطار الخرطوم الدولي على موقع "فيسبوك": "سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين (نوتام) بفتح المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بالمسارات الشرقية للبلاد (القطاع الشرقي) وذلك اعتبارًا من 15 أغسطس 2023م".
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يُذكر أن المجال الجوي السوداني كان مغلقًا أمام حركة الطائرات باستثناء الطائرات التي تحمل مساعدات إنسانية، وطائرات الإجلاء، منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة".
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