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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/ضابط-أمريكي-يكشف-كيف-تلهو-القوات-الروسية-بمنظومات-باتريوت-1080120618.html
ضابط أمريكي يكشف كيف "تلهو" القوات الروسية بمنظومات "باتريوت"
ضابط أمريكي يكشف كيف "تلهو" القوات الروسية بمنظومات "باتريوت"
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة "باتريوت" الأوكرانية المضادة للطائرات، وبعدها يقوم بتدميرها. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T20:38+0000
2023-08-15T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر: "لدى "باتريوت" منظومة تطبق على الهدف تلقائيا وتطلق صاروخا ردا على التهديد. الروس "يلعبون" بهذه الخوارزمية، مما يجبر "باتريوت" على إطلاق كل قذائفها".وأشار إلى أن هذه "التكتيكات" تسمح بتنفيذ ضربات دون عوائق على كل من منظومات الدفاع الجوي الأمريكية نفسها، والأهداف الاستراتيجية التي تحميها.وقال في مقابلة مع قناة "Gegenpol" على "يوتيوب": "الغرب لم يعد لديه العدد اللازم من هذه المنظومات لإرسالها إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفدت تقريبا.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مكتب-زيلينسكي-المسيرات-الروسية-تشكل-تهديدا-للقوات-الأوكرانية-1080119134.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يكشف كيف "تلهو" القوات الروسية بمنظومات "باتريوت"

20:38 GMT 15.08.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة "باتريوت" الأوكرانية المضادة للطائرات، وبعدها يقوم بتدميرها.
وقال ريتر: "لدى "باتريوت" منظومة تطبق على الهدف تلقائيا وتطلق صاروخا ردا على التهديد. الروس "يلعبون" بهذه الخوارزمية، مما يجبر "باتريوت" على إطلاق كل قذائفها".
وأشار إلى أن هذه "التكتيكات" تسمح بتنفيذ ضربات دون عوائق على كل من منظومات الدفاع الجوي الأمريكية نفسها، والأهداف الاستراتيجية التي تحميها.
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مكتب زيلينسكي: المسيرات الروسية تشكل تهديدا للقوات الأوكرانية
18:48 GMT
وقال في مقابلة مع قناة "Gegenpol" على "يوتيوب": "الغرب لم يعد لديه العدد اللازم من هذه المنظومات لإرسالها إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفدت تقريبا.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:45 GMT
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