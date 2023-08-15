https://sputnikarabic.ae/20230815/ضابط-أمريكي-يكشف-كيف-تلهو-القوات-الروسية-بمنظومات-باتريوت-1080120618.html
ضابط أمريكي يكشف كيف "تلهو" القوات الروسية بمنظومات "باتريوت"
ضابط أمريكي يكشف كيف "تلهو" القوات الروسية بمنظومات "باتريوت"
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة "باتريوت" الأوكرانية المضادة للطائرات، وبعدها يقوم بتدميرها. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T20:38+0000
2023-08-15T20:38+0000
2023-08-15T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر: "لدى "باتريوت" منظومة تطبق على الهدف تلقائيا وتطلق صاروخا ردا على التهديد. الروس "يلعبون" بهذه الخوارزمية، مما يجبر "باتريوت" على إطلاق كل قذائفها".وأشار إلى أن هذه "التكتيكات" تسمح بتنفيذ ضربات دون عوائق على كل من منظومات الدفاع الجوي الأمريكية نفسها، والأهداف الاستراتيجية التي تحميها.وقال في مقابلة مع قناة "Gegenpol" على "يوتيوب": "الغرب لم يعد لديه العدد اللازم من هذه المنظومات لإرسالها إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفدت تقريبا.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مكتب-زيلينسكي-المسيرات-الروسية-تشكل-تهديدا-للقوات-الأوكرانية-1080119134.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف كيف "تلهو" القوات الروسية بمنظومات "باتريوت"
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة "باتريوت" الأوكرانية المضادة للطائرات، وبعدها يقوم بتدميرها.
وقال ريتر: "لدى "باتريوت" منظومة تطبق على الهدف تلقائيا وتطلق صاروخا ردا على التهديد. الروس "يلعبون" بهذه الخوارزمية، مما يجبر "باتريوت" على إطلاق كل قذائفها".
وأشار إلى أن هذه "التكتيكات" تسمح بتنفيذ ضربات دون عوائق على كل من منظومات الدفاع الجوي الأمريكية نفسها، والأهداف الاستراتيجية التي تحميها.
وقال في مقابلة مع قناة
"Gegenpol" على "يوتيوب": "الغرب لم يعد لديه العدد اللازم من هذه المنظومات لإرسالها إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفدت تقريبا.