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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مكتب-زيلينسكي-المسيرات-الروسية-تشكل-تهديدا-للقوات-الأوكرانية-1080119134.html
مكتب زيلينسكي: المسيرات الروسية تشكل تهديدا للقوات الأوكرانية
مكتب زيلينسكي: المسيرات الروسية تشكل تهديدا للقوات الأوكرانية
أعلن رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، اليوم الثلاثاء، أن المسيرات الروسية "لانسيت" و"أورلان" تسبب مشكلات وتشكل تهديدًا للقوات المسلحة الأوكرانية. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T18:48+0000
2023-08-15T18:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب يرماك على صفحته في "تلغرام": "سمعت من العسكريين عن المشكلات التي تسببها الطائرات الروسية دون طيار لقواتنا، ولا سيما "لانسيت" الهجومية و"أورلان" الاستطلاعية، وهذا تهديد لا يمكننا تجاهله، وقد أخذته في عين الاعتبار".وفي وقت سابق، زار زيلينسكي الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه، حيث التقى بألوية القوات المسلحة الأوكرانية على محور ميليتوبول، وأبلغته وحدات هناك عن الحاجة إلى معدات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات دون طيار.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مجلس-الأمن-الروسي-يتعين-على-أوكرانيا-أن-تتخلى-عن-العاصمة-كييف-نفسها-كي-تنضم-إلى-الناتو-1080116598.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مكتب زيلينسكي: المسيرات الروسية تشكل تهديدا للقوات الأوكرانية

18:48 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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أعلن رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، اليوم الثلاثاء، أن المسيرات الروسية "لانسيت" و"أورلان" تسبب مشكلات وتشكل تهديدًا للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكتب يرماك على صفحته في "تلغرام": "سمعت من العسكريين عن المشكلات التي تسببها الطائرات الروسية دون طيار لقواتنا، ولا سيما "لانسيت" الهجومية و"أورلان" الاستطلاعية، وهذا تهديد لا يمكننا تجاهله، وقد أخذته في عين الاعتبار".
وفي وقت سابق، زار زيلينسكي الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه، حيث التقى بألوية القوات المسلحة الأوكرانية على محور ميليتوبول، وأبلغته وحدات هناك عن الحاجة إلى معدات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات دون طيار.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
مجلس الأمن الروسي: يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن العاصمة كييف نفسها كي تنضم إلى الناتو
16:29 GMT
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
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