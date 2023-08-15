https://sputnikarabic.ae/20230815/غنائم-العملية-العسكرية-الخاصة-في-منتدى-آرميا-2023-1080109659.html

غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"

غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"

غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا 2023"

2023-08-15T15:11+0000

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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" غنائم العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، تضم معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية، المعروضة في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" (الجيش 2023).اقرؤوا أيضا - الكشف عن مدرعات "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها في منتدى "آرميا – 2023"... صورتابعوا المزيد على التاغ الخاص بالمنتدى - المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"

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غنائم العملية العسكرية الخاصة، "آرميا 2023"