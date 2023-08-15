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https://sputnikarabic.ae/20230815/غنائم-العملية-العسكرية-الخاصة-في-منتدى-آرميا-2023-1080109659.html
غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"
غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"
غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا 2023"
2023-08-15T15:11+0000
2023-08-15T15:11+0000
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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" غنائم العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، تضم معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية، المعروضة في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" (الجيش 2023).اقرؤوا أيضا - الكشف عن مدرعات "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها في منتدى "آرميا – 2023"... صورتابعوا المزيد على التاغ الخاص بالمنتدى - المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"
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غنائم العملية العسكرية الخاصة، "آرميا 2023"
غنائم العملية العسكرية الخاصة، "آرميا 2023"

غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"

15:11 GMT 15.08.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المعدات التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عُرضت في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو، في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2023".
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" غنائم العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، تضم معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية، المعروضة في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" (الجيش 2023).
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
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عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

© Sputnik . Artur Shaikhutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

عرض معدات دول حلف &quot;الناتو&quot; التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Artur Shaikhutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض معدات دول حلف "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، كجزء من فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"

اقرؤوا أيضا - الكشف عن مدرعات "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها في منتدى "آرميا – 2023"... صور
تابعوا المزيد على التاغ الخاص بالمنتدى - المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"
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