https://sputnikarabic.ae/20230815/لجنة-الاتصال-العربية-بشأن-سوريا-تدعو-إلى-دعم-جهود-دمشق-لمكافحة-الإرهاب-وحفظ-سيادة-الدولة-1080119802.html
لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا تدعو إلى دعم جهود دمشق لمكافحة الإرهاب وحفظ سيادة الدولة
لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا تدعو إلى دعم جهود دمشق لمكافحة الإرهاب وحفظ سيادة الدولة
أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على تسوية الأزمة السورية، داعية إلى دعم دمشق في جهودها لمكافحة الإرهاب وإخراج... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T19:25+0000
2023-08-15T19:25+0000
2023-08-15T19:25+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وفي ختام اجتماع اللجنة المؤلفة من وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية، مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء في القاهرة، أصدرت اللجنة بيانًا جاء فيه: "في إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات بيان عمان الصادر في الأول من مايو (أيار) 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري".وشدد البيان على ضرورة "دعم سوريا ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة، وفق أحكام القانون الدولي وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحفظ أمن سوريا والمنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230815/المقداد-يطلع-شكري-على-آخر-مستجدات-الأوضاع-في-سوريا-صور-1080109346.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا تدعو إلى دعم جهود دمشق لمكافحة الإرهاب وحفظ سيادة الدولة
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أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على تسوية الأزمة السورية، داعية إلى دعم دمشق في جهودها لمكافحة الإرهاب وإخراج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة من الأراضي السورية.
وفي ختام اجتماع اللجنة المؤلفة من وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية، مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء في القاهرة، أصدرت اللجنة بيانًا جاء فيه: "في إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات بيان عمان الصادر في الأول من مايو (أيار) 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري".
وأضاف البيان: "أكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين السوري على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم".
وتابع البيان: "أكد أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة، واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكافة أشكاله وصوره، واجتثاث كافة منابعه".
وشدد البيان على ضرورة "دعم سوريا ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة، وفق أحكام القانون الدولي وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحفظ أمن سوريا والمنطقة".