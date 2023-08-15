https://sputnikarabic.ae/20230815/مالك-عقار-خارطة-الطريق-في-السودان-ستبدأ-بوقف-إطلاق-النار-بين-الجيش-والدعم-السريع-1080118749.html
مالك عقار: خارطة الطريق في السودان ستبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع
مالك عقار: خارطة الطريق في السودان ستبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع
صرّح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أنه أجرى مناقشات حول خارطة الطريق في السودان مع قوى سياسية ومجموعات مدنية سودانية لوقف الحرب خلال الفترة... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T18:08+0000
2023-08-15T18:08+0000
2023-08-15T18:08+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عقار خلال كلمة بثها التلفزيون السوداني، اليوم الثلاثاء: "خلال لقاءاتي مع القوى السياسية والمجموعات المدنية السودانية والمواطنين في الخارج استعرضت وناقشت تفاصيل خارطة الطريق التي ستعمل حكومة السودان خلال الفترة المقبلة على تنفيذها لإيقاف الحرب".وأضاف: "تبدأ خارطة الطريق بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة".وأكد أنه "سيعقب ذلك بداية العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب".وأشار إلى أنه سيكون هناك فترة تأسيسية عقب إيقاف الحرب في السودان لتهيئة كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإعادة بنائها على أسس وطنية.وقال: "الفترة التأسيسية التي ستعقب إيقاف الحرب ستكون لإنجاز مهام تتعلق بالإصلاح وإعادة الإعمار وتهيئة البلاد لممارسة سياسية راشدة تؤسس لبناء دولة سودانية".وتابع: "ستتضمن هذه التهيئة كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإعادة بنائها على أسس وطنية".وأكد أن الخارطة ستشمل أيضا "تصميم عملية سياسية شاملة تضم جميع القوى السياسية المدنية المهتمة بتأسيس الدولة السودانية".
https://sputnikarabic.ae/20230815/مفوضية-اللاجئين-6-ملايين-شخص-في-السودان-على-بعد-خطوة-واحدة-من-المجاعة-بسبب-الحرب-1080096929.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
مالك عقار: خارطة الطريق في السودان ستبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع
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صرّح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أنه أجرى مناقشات حول خارطة الطريق في السودان مع قوى سياسية ومجموعات مدنية سودانية لوقف الحرب خلال الفترة المقبلة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عقار خلال كلمة بثها التلفزيون السوداني، اليوم الثلاثاء: "خلال لقاءاتي مع القوى السياسية والمجموعات المدنية السودانية والمواطنين في الخارج استعرضت وناقشت تفاصيل خارطة الطريق التي ستعمل حكومة السودان خلال الفترة المقبلة على تنفيذها لإيقاف الحرب".
وأضاف: "تبدأ خارطة الطريق بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة".
وأكد أنه "سيعقب ذلك بداية العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب".
وأشار إلى أنه سيكون هناك فترة تأسيسية عقب إيقاف الحرب في السودان لتهيئة كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإعادة بنائها على أسس وطنية.
وقال: "الفترة التأسيسية التي ستعقب إيقاف الحرب ستكون لإنجاز مهام تتعلق بالإصلاح وإعادة الإعمار وتهيئة البلاد لممارسة سياسية راشدة تؤسس لبناء دولة سودانية".
وتابع: "ستتضمن هذه التهيئة كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإعادة بنائها على أسس وطنية".
وأكد أن الخارطة ستشمل أيضا "تصميم عملية سياسية شاملة تضم جميع القوى السياسية المدنية المهتمة بتأسيس الدولة السودانية".