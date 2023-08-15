عربي
https://sputnikarabic.ae/20230815/مالك-عقار-خارطة-الطريق-في-السودان-ستبدأ-بوقف-إطلاق-النار-بين-الجيش-والدعم-السريع-1080118749.html
مالك عقار: خارطة الطريق في السودان ستبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع
مالك عقار: خارطة الطريق في السودان ستبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع
صرّح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أنه أجرى مناقشات حول خارطة الطريق في السودان مع قوى سياسية ومجموعات مدنية سودانية لوقف الحرب خلال الفترة... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T18:08+0000
2023-08-15T18:08+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046406955_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_03a5fb8cfd527beb606e80d84141370f.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال عقار خلال كلمة بثها التلفزيون السوداني، اليوم الثلاثاء: "خلال لقاءاتي مع القوى السياسية والمجموعات المدنية السودانية والمواطنين في الخارج استعرضت وناقشت تفاصيل خارطة الطريق التي ستعمل حكومة السودان خلال الفترة المقبلة على تنفيذها لإيقاف الحرب".وأضاف: "تبدأ خارطة الطريق بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة".وأكد أنه "سيعقب ذلك بداية العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب".وأشار إلى أنه سيكون هناك فترة تأسيسية عقب إيقاف الحرب في السودان لتهيئة كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإعادة بنائها على أسس وطنية.وقال: "الفترة التأسيسية التي ستعقب إيقاف الحرب ستكون لإنجاز مهام تتعلق بالإصلاح وإعادة الإعمار وتهيئة البلاد لممارسة سياسية راشدة تؤسس لبناء دولة سودانية".وتابع: "ستتضمن هذه التهيئة كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإعادة بنائها على أسس وطنية".وأكد أن الخارطة ستشمل أيضا "تصميم عملية سياسية شاملة تضم جميع القوى السياسية المدنية المهتمة بتأسيس الدولة السودانية".
https://sputnikarabic.ae/20230815/مفوضية-اللاجئين-6-ملايين-شخص-في-السودان-على-بعد-خطوة-واحدة-من-المجاعة-بسبب-الحرب-1080096929.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046406955_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7da5a2e8a85be4922d50839203351346.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

مالك عقار: خارطة الطريق في السودان ستبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع

18:08 GMT 15.08.2023
© AFP 2023 / HANNAH MCNEISHرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023 / HANNAH MCNEISH
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أنه أجرى مناقشات حول خارطة الطريق في السودان مع قوى سياسية ومجموعات مدنية سودانية لوقف الحرب خلال الفترة المقبلة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عقار خلال كلمة بثها التلفزيون السوداني، اليوم الثلاثاء: "خلال لقاءاتي مع القوى السياسية والمجموعات المدنية السودانية والمواطنين في الخارج استعرضت وناقشت تفاصيل خارطة الطريق التي ستعمل حكومة السودان خلال الفترة المقبلة على تنفيذها لإيقاف الحرب".
وأضاف: "تبدأ خارطة الطريق بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة".
وأكد أنه "سيعقب ذلك بداية العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب".
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
مفوضية اللاجئين: 6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة بسبب الحرب
10:29 GMT
وأشار إلى أنه سيكون هناك فترة تأسيسية عقب إيقاف الحرب في السودان لتهيئة كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإعادة بنائها على أسس وطنية.
وقال: "الفترة التأسيسية التي ستعقب إيقاف الحرب ستكون لإنجاز مهام تتعلق بالإصلاح وإعادة الإعمار وتهيئة البلاد لممارسة سياسية راشدة تؤسس لبناء دولة سودانية".
وتابع: "ستتضمن هذه التهيئة كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإعادة بنائها على أسس وطنية".
وأكد أن الخارطة ستشمل أيضا "تصميم عملية سياسية شاملة تضم جميع القوى السياسية المدنية المهتمة بتأسيس الدولة السودانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала